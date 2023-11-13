"Плюсик у карму": американка виграла в лотерею після доброго вчинку (фото)

За словами Бріани Міллс, одразу після того, як вона дізналася про свою перемогу в лотереї, на небі з'явилася веселка. Вона вирішила сфотографувати білет на її тлі.

У США Бріана Міллс зі штату Вірджинія виграла 150 тисяч доларів у лотерею всього за кілька хвилин після того, як отримала "плюсик у карму", заплативши за продукти іншого покупця. Про це пише UPI.

Жінка з Петербурга розповіла представникам лотереї Вірджинії, що вона перебувала в магазині 7-Eleven на Волнат Драйв у Честері, коли у жінки, яка стояла перед нею, виникли проблеми з оплатою.

Бріана Міллс вирішила оплатити продукти іншої покупниці, а коли підійшла її черга, вона згадала, що їй треба перевірити лотерейний білет Strike It Rich. Американка купила його кількома днями раніше. Він виявився виграшним і зробив жінку багатшою на 150 000 доларів.

За словами Міллс, одразу після того, як вона дізналася суму виграшу, на небі з'явилася веселка, і вона вирішила сфотографувати білет на її тлі.

Переможниця лотереї не повідомила, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Американка купила лотерейний квиток Strike It Rich кількома днями раніше Фото: Virginia Lottery

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.