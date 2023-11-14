Призначили стажиста: після лазерної епіляції обличчя жінки перетворилося на "шахову дошку"

Раніше жінка вже вісім разів проходила подібний сеанс видалення волосся і думала, що знає, "чого очікувати". Однак, за її словами, їй призначили стажиста і процедура швидко стала болючою.

38-річна Тобе Мойо з Кейптауна (ПАР) отримала болючі опіки після того, як записалася на щорічну процедуру лазерної епіляції. Жінка стверджує, що її обличчя та шия стали схожі на шахову дошку. Про це пише Daily Star.

Тобе, яка страждає від надмірного росту волосся через синдром полікістозних яєчників (PCOS), вирішила пройти процедуру епіляції у вересні 2023 року.

Раніше жінка вже вісім разів проходила подібний сеанс видалення волосся і думала, що знає, "чого очікувати". Однак, за її словами, їй призначили стажиста і процедура швидко стала болючою. Вона відчула сильне і незвичне відчуття печіння на лівому боці шиї.

Після процедури Тобе побачила свою шкіру в дзеркалі та виявила на ній темні квадрати, що покривають шию і підборіддя. На її думку, опіки виникли, коли стажист забув увімкнути охолоджувальний механізм, вбудований у лазер. Попри сумнів у правильності процедури, жінка стверджує, що їй все одно довелося заплатити 13 фунтів стерлінгів (578 гривень) за епіляцію.

"Моя шия обгоріла до хрускоту. У мене темні прямокутники по всій шиї. Мені так не хочеться виходити з дому. Я просто хотіла зняти симптоми, але тепер шкодую, що поїхала на сеанс", — розповіла вона.

Жінка стверджує, що її обличчя і шия стали схожі на шахову дошку Фото: SWNS

Видання зазначає, що волосся на обличчі Тобе почало рости у віці 18 років. У неї було діагностовано синдром полікістозних яєчників (PCOS).

"Я ненавиділа гоління обличчя. Мені доводилося голитися раз на день, поки я не дізналася про інший метод лікування. Я була молодою жінкою, якій потрібні були бритви для обличчя. Я шукала все, що могло б допомогти", — згадує дівчина.

Після закінчення університету жінка натрапила на лазерну епіляцію. Вона була задоволена результатами першої процедури й нарешті відмовилася від щоденного гоління. У вересні 2023 року Тобе вирішила спробувати відвідати інший салон після того, як побачила в інтернеті кілька захоплених відгуків. Вона записалася на сеанс лазерної епіляції нижньої частини обличчя.

Жінка побачила в інтернеті кілька захоплених відгуків про нову клініку Фото: SWNS

Після прибуття в салон їй сказали, що після процедури шкіра може трохи почервоніти і їй треба буде зробити холодний компрес.

"Усе виглядало нормально. Вони взяли в мене інформацію і все пояснили. Але вже через кілька хвилин я відчула, як мене почало бити струмом, і мені здалося, що шкіру обпекло. Я не стала скаржитися, вважаючи, що вони знають, що роблять, хоча й висловила свої побоювання з приводу того, що відчуття були дуже сильними. Співробітники сказали, що це нормально, і стали возитися з лазерним апаратом, на щастя, після цього стало не так боляче", — додала жінка.

Подивившись у дзеркало, Тобе з жахом побачила на своїй шкірі візерунок із темних прямокутників, схожий на шахову дошку. Через місяць на шкірі жінки все ще залишалися помітні плями. Співробітники салону запевнили її, що холодного компресу і деяких засобів для догляду буде достатньо для лікування. Кілька тижнів дівчина уникала зустрічей із друзями. Після скарги вона отримала від салону офіційні вибачення і крем з алое для лікування опіків.

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