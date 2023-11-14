Особливий знак: долари з якими печатками можна продати за 4500 "зелених" (фото)

На лицьовій стороні проданої банкноти зображений портрет третього американського президента Томаса Джефферсона, а на звороті – підписання Декларації незалежності США.

Деякі купюри номіналом два американських долари можуть коштувати в США цілих 4500 "зелених". За словами експертів, на їхню вартість впливає те, коли і як саме вони були надруковані. Про це повідомляє аукціон US Currency Auctions.

Зазначається, що дводоларові банкноти 1890 року випуску (не були в обігу) з червоними печатками можна сьогодні продати за 4500 доларів, а от за купюри з коричневими або синіми печатками можна "виручити" кілька сотень.

Однак це не стосується нових банкнот, випущених після 2003 року. Вони зазвичай не мають такої цінності на валютних аукціонах, хоча важливе значення має рідкісний серійний номер. Наприклад, нещодавно на нумізматичному аукціоні Heritage Auction їх вдалося продати за 2400 доларів.

За даними Міністерства фінансів США, дизайн банкнот номіналом два долари, які є в обігу з 1862 року, змінювався шість разів. На лицьовій стороні купюри зображений портрет видатного американського політичного діяча, дипломата, філософа Томаса Джефферсона, а на звороті – підписання Декларації незалежності США.

Кюпура має рідкісний серійний номер Фото: колаж Фокус

Американське казначейство на початку ХХ століття прагнуло популяризувати цю купюру, особливо після скандальної історії з підкупом виборців, але це не принесло успіху, тож уряд призупинив її випуск аж до 1976 року.

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Окрім того, ми розповідали історію будівельника з Іспанії, який знайшов у стінах свого нового будинку 47 тисяч фунтів стерлінгів (близько 2,1 млн гривень).