Хаос у повітрі: в США посадили літак, в салон якого під час польоту забіг кінь (відео)

Коня не змогли повернути назад в стійло і він просто почав галопом бігати всередині салону.

У США пілоти були змушені повернутися і посадити літак через коня, який вирвався і вибіг з вантажного відсіку. Про це повідомляє Mirror.

Літак авіакомпанії Air Atlanta Icelandic змушений був повернутися до Нью-Йорка після того, як у вантажному відсіку вирвався кінь. Тварина спричинила справжній хаос у повітрі. Пілоти повідомили диспетчеру, що коня не вдалося повернути назад у відсік і він галопом почав бігати літаком.

"Ми вантажний літак, на борту якого жива тварина, кінь. Кінь вирвався зі стійла. У нас немає проблем із польотом, але нам потрібно повернутися до Нью-Йорка. Ми не можемо закріпити коня", — повідомив збентежений пілот диспетчеру.

Пілоти також попросили про присутність ветеринара після приземлення.

Flightradar24 повідомив, що літак знову злетів о 18:35 і успішно приземлився в Льєжі приблизно через шість годин о 6:49 за місцевим часом 10 листопада.

Нагадаємо, що турист з Росії намагався виделкою заколоти чоловіка в літаку з Бангкока. Росіянин саме зібрався обідати, а його сусід почав соватися і заважати йому орудувати столовим прибором.

Раніше повідомлялося, що у США під час польоту пасажир з діареєю не добіг до туалету, і пілоти змушені були посадити літак.