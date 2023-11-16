Так "наколола", що не може їсти: дівчина з найбільшими губами націлилася на новий рекорд (фото)

Любов дівчини до косметичних процедур зробили її мішенню онлайн-критиків. Модель не зважає на критику і заявляє, що пишається своєю зовнішністю, і закликає людей не боятися діяти та бути впевненими у своїй зовнішності.

Австрійська модель Вієна Вюрзтель витратила 13 тисяч фунтів стерлінгів на операцію зі збільшення губ. Після чергової б'юті-процедури губи заважають їй їсти. Про це пише видання Mirroor.

Дівчина, яка має "найбільші губи в Європі", зізнається, що тепер їй важко пити і їсти.

Вієна стверджує, що їй вже ввели більше 30 мілілітрів наповнювачів. Вона також зробила пластику чола та щік, а також кілька операцій зі збільшення бюста та сідниць. Попри проблеми з харчуванням модель заявила, що незабаром ще збільшить губи.

Австрійська модель Вієна Вюрзтель

"Я не можу дочекатися, щоб отримати ще більші губи. Я хочу мати найбільші губи в Європі . Я дуже схвильована і дуже рада своїм великим губам. Я завжди хотіла, щоб вони були такими", — зізнається Вієна.

Її любов до косметичних процедур зробили її мішенню онлайн-критиків, які критикують її зовнішність. Модель не зважає на критику і заявляє, що пишається своєю зовнішністю, і закликає людей не боятися діяти та бути впевненими у своїй зовнішності.

Австрійська модель Вієна Вюрзтель

Зараз Вієна живе в квартирі на Майорці зі своєю дівчиною Джесікою, яку називають "жінкою з найбільшими грудьми в Австрії". Джессіка витратила понад 43 000 фунтів стерлінгів на пластичні операції, щоб стати справжньою Барбі, і навіть запланувала лікування, щоб отримати більші імпланти цього місяця.

Нагадаємо, що 25-річна Андреа Іванова з Болгарії хоче мати найбільші вилиці у світі, попри те, що лікарі відмовляються робити їй ін’єкції в обличчя, оскільки це може бути смертельним.

Раніше Фокус розповідав, кому не варто робити процедуру збільшення губ, і як правильно вибрати фахівця, щоб уникнути небажаних наслідків.