Головний іспит країни: у Південній Кореї припинять авіасполучення через шкільні тести

На 45 хвилин будуть заборонені злети і посадки всіх літаків під час іспиту з англійської мови, для зменшення шуму. Поліція та регіональна влада надаватимуть допомогу тим, хто запізнюється на іспит.

У п'ятницю, 17 листопада, близько півмільйона студентів по всій країні складатимуть вступні іспити до університетів — це найважливіша подія в навчальному році Південної Кореї, що призведе до тимчасової заборони злетів і посадок літаків для боротьби з шумом. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Понад 500 тисяч випускників шкіл та інших охочих скласти державний іспит на визначення шкільних здібностей (CSAT) візьмуть участь у дев'ятигодинному тесті, що складається з п'яти сесій.

Уперше від початку пандемії COVID-19 студенти з підтвердженими або підозрюваними симптомами вірусу зможуть складати іспит в одній аудиторії з іншими неінфікованими людьми, хоча раніше вони проходили тестування в окремих приміщеннях.

Заклик до носіння масок, який був обов'язковим для учасників CSAT протягом трьох останніх років, буде скасовано цього року, однак людям із підтвердженими або підозрюваними симптомами COVID-19 настійно рекомендується використовувати маски для запобігання зараженню. Студентам із COVID-19 також буде рекомендовано обідати в окремих приміщеннях під час перерви.

Головний іспит у Південній Кореї — усі служби в підвищеній готовності

CSAT, що проводиться щорічно в третій четвер листопада, є однією з найважливіших подій в освітній сфері країни й вирішує майбутнє багатьох студентів, які прагнуть вступити до найкращих університетів Південної Кореї.

Для зниження шуму під час іспиту з англійської мови з 13:05 до 13:40 по всій країні на 35 хвилин заборонено зльоти та посадки всіх літаків. У цей час усі повітряні судна, що перебувають на висоті менше ніж 3 км, повинні залишатися в повітряному просторі, за винятком аварійних випадків. Також буде скориговано розклад 94 рейсів, повідомили в міністерстві транспорту.

Ранкову годину пік у метро Сеула буде продовжено з 6-ї до 10-ї години ранку, щоб допомогти студентам вчасно дістатися до місць проведення іспитів, і буде посилено автобусне сполучення.

Поліція та регіональна влада надаватимуть допомогу тим, хто запізнюється на іспит, а державні установи та відділення в Сеулі почнуть працювати на годину пізніше, з 10 ранку, для зменшення транспортних заторів.

Фондова біржа і валютний ринок Південної Кореї також відкриються на годину пізніше, починаючи з 10 ранку, за інформацією офіційних джерел.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що жителі Південної Кореї "помолодшали" після того, як набрали чинності нові закони, що вимагають використання тільки міжнародного методу підрахунку віку, який замінив традиційний метод країни.

Раніше повідомлялося, що США і Південна Корея відпрацьовують операції під землею. Під вулицями густонаселеного Корейського півострова американські солдати разом із південнокорейськими колегами відпрацьовували бойові дії під землею.