Ламала меблі: жінка скинула 146 кг і бере участь у змаганнях із бодибілдингу (фото)

Перш ніж схуднути Джессіка Ферро вільно поглинала обід у McDonald's, дві великі піци, і все одно залишалася голодною за годину. Вона зізналася, що ненавиділа своє тіло і стикалася з тривогою та депресією.

34-річна Джессіка Ферро з Австралії важила 228 кілограмів. Жінка ламала меблі та не могла поміститися в кріслі літака, тому схудла на 146 кілограмів. Про це пише The Mirror.

Жінка, яка страждала на надмірну вагу, розповіла про те, як вона поглинала до 6 500 калорій на день.

Смерть батька від серцевого нападу змусила жінку піти на радикальні зміни у своєму житті. Через надмірну вагу вона не змогла зробити йому штучне дихання. Турбуючись про своє здоров'я, австралійка вирішила змінити своє життя через проблеми з диханням, високим тиском і болями в спині та суглобах.

Перш ніж схуднути, Джессіка вільно поглинала обід у McDonald's, дві великі піци, і все одно залишалася голодною через годину. Вона зізналася, що ненавиділа своє тіло і стикалася з тривогою і депресією.

Переломні моменти, такі як зламані меблі, труднощі з вибором одягу, і глузування в літаках, стали поштовхом до зміни її ставлення до ваги. Відповіді від чоловіків, які стверджували, що вона недостатньо худа, стали мотивацією для жінки, і вона вирішила стати кращою версією себе. Спочатку вона піддалася операції з шунтування шлунка.

Жінка ненавиділа своє тіло і стикалася з тривогою та депресією Фото: колаж Фокус

Після того як їй видалили обвислу шкіру, що залишилася, Джессіка розпочала заняття фітнесом і дотримання здорової дієти. Її поточна вага становить 80 кг. Вона навіть бере участь у змаганнях з бодибілдингу, про що раніше і не мріяла.

"Раніше я ховала їжу у своїй кімнаті або в шухлядах на роботі, а дорогою додому заходила в кафе і перекушувала перед вечерею. Якби мені довелося гадати, я б не здивувалася, якби моє споживання калорій становило 4500-6500 калорій на день. Зараз моя вага становить 80 кг, і мені знадобилося близько п'яти років, щоб досягти цього результату. Тільки зараз я розумію, наскільки сильно моя вага вплинула на мою енергію, настрій, впевненість і готовність займатися чимось або навіть гуляти з друзями", — сказала Джессіка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка скинула 120 кг і помітила небезпечну пухлину в грудях. Бетані Вудворд набридло бути "великою дівчинкою" і вона вирішила лягти під ніж, щоб раз і назавжди "взяти свою вагу" під контроль. Це рішення допомогло врятувати їй власне життя.

Також стало відомо, що чоловік завдяки "м'ясній дієті" схуд на 36 кг. Браян Новіцкі вивчав ефективність різних дієт і сформував власні правила здорового харчування, які підходять йому найкраще.