Таємний джекпот: чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини

Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець від самого початку прагнув зберегти свою анонімність.

У США володар великого виграшу в 1,35 млрд доларів, який хоче зберегти свою анонімність, вимагає відшкодування збитків від матері своєї дитини. За його словами вона розповіла про виграш родині. Про це пише Insider.

Чоловік, якого в позові називають тільки "Джон Доу", у січні виграв у лотерею штату Мен приз Mega Millions. Джекпот, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж.

Після сплати податків сума одноразової виплати виграшу, отриманого за білетом, купленим на автозаправній станції, склала трохи менше ніж 500 млн доларів. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність. Видання зазначає, що інформація про приз трималася в таємниці навіть від більшості членів його сім'ї.

Згідно з судовими документами, він намагався захистити свою анонімність, уклавши ще в лютому угоду про нерозголошення інформації між ним і матір'ю його дитини. У позові йдеться про те, що жінка, яка назвалася Сарою Сміт, підписала угоду, згідно з якою вона повинна зберігати джекпот у таємниці до 1 червня 2032 року, поки їхня донька не досягне повноліття.

Ілюстративне фото Фото: UPI

Однак жінка все одно розповіла про це його родині. Вона зателефонувала його батькові та мачусі, про що незабаром дізналися ще кілька людей, зокрема його сестра. Тепер позивач вимагає, щоб вона розкрила, кому саме вона розповіла, з виплатою штрафу в розмірі не менше 100 000 доларів за кожен випадок порушення угоди про нерозголошення.

Переможцям лотерей часто рекомендують зберігати анонімність і встановлювати ретельно продумані заходи захисту, щоб не допустити розголошення інформації.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.