Краще б не бачила: знахідка в телефоні бойфренда розбила серце дівчині (фото)

Після цього випадку впевненість дівчини в міцності їхніх стосунків раптово похитнулася.

TikTok-блогерка з ніком Rose_n_gunses в одному з останніх відео розповіла про неочікувану знахідку в смартфоні свого бойфренда. Серед різноманітних програм і файлів вона побачила там застосунок для знайомства Hinge.

Ображена дівчина не знала, що й думати, тож звернулася до своїх підписників за порадами та психологічною підтримкою.

"Розказую, як усе було. Ми разом зависали в TikTok на його телефоні. Коли він закрив сторінку, я краєм ока помітила значок додатка для знайомств Hinge", — згадує авторка відео.

Вона відразу уточнила в коханого, чи він раптом не забув видалити застосунок. Однак з’ясувалося, що його обліковий запис усе ще був активний.

"Тоді я відчула, що він шукає резерв", — каже дівчина.

Бойфренд відразу запропонував видалити свій акаунт, але впевненість блогерки в міцності їхніх стосунків раптово похитнулася.

Блогерка знайшла в телефоні хлопця застосунок для знайомств Фото: колаж Фокус

"Вибачте, два роки сидіти на сайті знайомств і забути про свій акаунт? Невже він думає, що ти настільки дурна", "На твоєму місці я б попросила відкрити застосунок і показати останні повідомлення", "Ой, недобре це все", "Навіть не знаю, що тобі сказати. Хорошого в цій історії мало", "Думаю, це кінець", — пишуть під відео користувачі TikTok.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відео популярної блогерки Зари під назвою "Uncanny Valley" (Зловіща долина), яке завірусилося в соцмережах і привернуло увагу візажистів зі всього світу.

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