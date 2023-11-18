"Було несподівано": чоловік в "останню хвилину" виграв 5 млн доларів (фото)

Олександр Пікшев обрав білет Fortune й отримав один із головних призів. Шанс виграти суму в 5 млн доларів становив 1 до 2 774 400.

Житель штату Вірджинія (США) заявив, що не мав наміру грати в лотерею, але рішення, ухвалене в останню хвилину, дало йому змогу виграти джекпот у розмірі 5 млн доларів. Про це пише UPI.

Олександр Пікшев із Ферфакса розповів представникам лотереї Вірджинії, що не думав купувати лотерейний білет, коли зайшов до магазину Safeway на Натлі-стріт, але в підсумку передумав, проходячи повз автомат.

Американець обрав квиток Fortune й отримав один із головних призів у розмірі 5 млн доларів.

"Це було несподівано. Я показав білет менеджеру магазину, і він сказав, щоб я розписався на ньому", — сказав переможець.

У Олександра Пікшева був вибір: отримати весь приз у розмірі 5 млн доларів у вигляді щорічних платежів протягом 30 років або одноразово отримати готівкою 3 125 000 доларів до вирахування податків. Він обрав другий варіант.

Чоловік обрав квиток Fortune і отримав один із головних призів у розмірі 5 млн доларів Фото: Virginia Lottery

У лотереї розігруються призи від 50 до 5 млн доларів. Це вже другий головний приз, розіграний у грі. Шанс виграти головний приз у розмірі 5 млн доларів становив 1 до 2 774 400. Шанси виграти будь-який приз у цій грі становлять 1 до 3,43.

Пікшев не повідомив представникам лотереї, чи є у нього якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.