"Збій матриці": у небі спостерігали незвичайне природне явище (відео)

Небо в американському штаті несподівано стало двокольоровим: з одного боку воно було червоно-жовтого відтінку, а з іншого — темно-сірого. Місцеві жителі порівнювали захід сонця зі збоєм програмного забезпечення, а деякі побачили в ньому красу природи.

В американському штаті Флорида спостерігали незвичайне явище: небо під час заходу сонця розділилося на дві частини. Очевидці поділилися відеокадрами в соціальній мережі X (раніше — Twitter).

Увечері небо в правій частині було червоно-жовтого кольору, а зліва — темно-сірого. Деякі ЗМІ пояснили явище тінню від великої хмари, яка затулила прямі промені сонячного світла.

Захід і схід сонця можуть супроводжуватися незвичайними кольорами

Іноді подібну ілюзію створюють гори, що блокують частину сонячних променів. Користувачі соцмереж по-різному сприйняли побачене. Хтось порівнював розділений захід сонця зі збоєм програмного забезпечення, інші розгледіли в цьому вражаючу красу природи.

Варто зазначити, що порівняння з фільмом "Матриця" стало дуже популярним. По сюжету стрічки реальність, яка існує для більшості людей, є симуляцією, створеною штучним інтелектом.

Учені Національного управління океанографії та атмосфери в США вважають, що заходи і сходи сонця можуть супроводжуватися незвичайними кольорами, якщо сонце сидить низько над горизонтом і променям світла треба пройти більшу відстань через атмосферу Землі.

Через це більша частина синього світіння в електромагнітному спектрі розсіюється і люди бачать червоне сяйво.

Нагадаємо, у квітні цього року можна було спостерігати рідкісне явище під назвою "сяйво да Вінчі". Сонячне світло відбивається на поверхні Землі і висвітлює темний бік Місяця.

Фокус раніше описував, як небо над Антарктидою забарвилося в яскравий рожевий колір. Фахівці пояснювали явище наслідком виверження підводного вулкана Тонга на початку минулого року.