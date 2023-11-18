Законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку

Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.

У США круїзна компанія Carnival Cruise Line довічно внесла до "чорного списку" пасажирку після того, як у її валізі було виявлено жувальні гумки з легальним наркотиком CBD. Про це пише USA TODAY.

42-річна Мелінда Ван Велдхейзен була зупинена службою безпеки перед посадкою на борт лайнера Carnival Horizon у Маямі для участі в серпневому круїзі, повідомив її адвокат Дарен Стабінські.

За словами жінки з Далласа, спочатку її зупинили після того, як на рентгенівському знімку в її багажі було виявлено металеві щипчики для нігтів, а потім служба безпеки виявила запечатану упаковку жувальних гумок.

"Я була... в жаху, тому що у мене навіть немає штрафу за паркування, я дотримуюся правил", — сказала вона журналістам.

За словами мандрівниці, яка раніше здійснювала круїзи з Carnival, її затримали на кілька годин і відмовили в посадці. Пізніше Ван Велдхейзен отримала лист, в якому її повідомили про заборону на майбутні круїзи цієї компанії.

"Це рішення було ухвалено на підставі Ваших дій під час поточного круїзу, які порушили правила поведінки на судні, завадили безпеці та/або відпочинку інших гостей або завдали шкоди компанії Carnival", — йдеться в листі, підписаному капітаном Рокко Лубрано.

Їй також повідомили, що вона має сплатити майже 1700 доларів США за круїз. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.

Компанія Carnival не дозволяє використовувати CBD Фото: Carnival Newsroom

За словами адвоката, жінка має намір домогтися повного повернення грошей і компенсації, а також оскаржити заборону. Вони повідомили круїзну компанію, надавши їй можливість відповісти, перш ніж робити подальші кроки. Компанія Carnival не дозволяє використовувати CBD на своїх суднах.

"Не дивлячись на те, що деякі продукти, які використовують наркотик з медичною метою, можуть бути легальними у США, вони не є легальними у всіх портах, які ми відвідуємо, і тому також вважаються забороненими товарами", — йдеться на сайті компанії.

Що таке CBD

CBD, що розшифровується як канабідіол, — це сполука, яка міститься в коноплях.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, сама по собі речовина не спричиняє відчуття кайфу і може бути отримана як з конопель, так і з рослин, які не є коноплями.

CBD використовується в лосьйонах, продуктах харчування та інших товарах. Закон про вдосконалення сільського господарства 2018 року вивів коноплю з-під дії федерального закону про контрольовані речовини, фактично легалізувавши речовину.

Раніше Фокус повідомляв, що близько 100 пасажирів круїзного лайнера отримали травми через шторм. На судно Spirit of Discovery обрушилися дев'яти метрові хвилі, шквальний вітер і сильний дощ. Умови були настільки важкими, що спрацювала автоматична система безпеки корабля.

Також стало відомо, що біля берегів Англії 382 роки лежить корабель зі скарбом в 1 млрд фунтів. Загадка судна Merchant Royal продовжує інтригувати як морських дослідників, так і простих людей. Велика частина скарбів залишається не знайденою.