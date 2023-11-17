Підвезли на машині: спортсменка була дискваліфікована з марафону на 12 місяців (фото)

Під час забігу Джоасія Закржевські побачила поблизу друга за кермом автівки, і попросила його підвезти, щоб сказати представникам змагань, що сходить з дистанції. Однак організатори вмовили спортсменку продовжити участь.

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47-річна шотландська спортсменка Джоасія Закржевські була відсторонена від участі в змаганнях на 12 місяців після того, як дисциплінарна комісія у Великій Британії винесла рішення про покарання за її обман під час забігу на початку цього року. Про це пише CBS News.

Жінка зізналася, що побачила поблизу друга за кермом автомобіля, і попросила його довезти її до наступного контрольного пункту, щоб сказати представникам змагань, що сходить із дистанції 50-мильного (трохи більше ніж 80 км) ультрамарафону 2023 GB Ultras Manchester to Liverpool, що проходив у квітні минулого року.

Закржевські, яка посіла третє місце, прийняла медаль і трофей від організаторів марафону, але зрештою повернула їх і зізналася в тому, що в неї була перевага, йдеться в письмовому рішенні Незалежної дисциплінарної комісії з легкої атлетики Великої Британії.

"Заявниця забрала трофей наприкінці змагання, чого їй не слід було робити, якщо вона завершувала забіг на позаконкурсній основі", — заявила дисциплінарна комісія, зазначивши, що спортсменка також не намагалася повернути трофей протягом тижня після забігу.

До вересня Закржевські відмовилася від обох призів і зізналася в листі, що частину дистанції ультрамарафону вона подолала на машині, а іншу частину за правилами.

Закржевські стверджувала, що не порушила кодексу поведінки спортсменів старшого віку Фото: колаж Фокус

47-річна жінка, яка є лікарем і живе в Австралії, публічно просила вибачення, заявивши, що її дії були результатом непорозуміння і "не були зловмисними". За її словами, вона заблукала на половині дистанції і перестала бігти після того, як у неї почала боліти нога. Коли вона побачила поблизу друга, вона попросила його довезти її до наступного контрольного пункту, щоб сказати представникам змагань, що сходить з дистанції.

"Як уже було сказано, я визнаю свої дії того дня, що я справді пересувалася на автомобілі, а потім пізніше завершила забіг, перетнула фінішну лінію і неправомірно отримала медаль і кубок, які я не повернула одразу ж, як повинна була зробити", — написала вона в листі.

Закржевські стверджувала, що не порушила кодексу поведінки спортсменів старшого віку, оскільки ніколи не збиралася шахраювати й не приховувала, що пересувалася на автомобілі.

"Навіть якщо в день перегонів у неї був туман у голові, у неї був цілий тиждень після, щоб усвідомити свої дії та повернути трофей, чого вона не зробила. Нарешті, вона написала про забіг у соціальних мережах, і це не розкрило того, що вона брала участь у забігу на позаконкурсній основі". — йдеться в рішенні комісії.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка скинула 146 кг і бере участь у змаганнях з бодибілдингу. Перш ніж схуднути Джессіка Ферро вільно поглинала обід у McDonald's, дві великі піци, і все одно залишалася голодною через годину. Вона зізналася, що ненавиділа своє тіло і стикалася з тривогою та депресією.

Також стало відомо, що туристи випили 1254 пляшки пива за 3 години, встановивши світовий рекорд. У середньому членам групи з 55 осіб вдавалося випивати щонайменше 10 пляшок пива на годину, а середнє споживання пива на людину за дві з половиною години становило 22 пляшки.