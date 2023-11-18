Більше не потрібна вода: величезна акула "осідлала" пікап (відео)

Ймовірно, це перший випадок в історії, коли акула досягла місця спарювання, скориставшись автостопом. Мабуть, водій пікапа вирішив зробити свій внесок у підтримання генофонду цього виду.

Флорида (США) славиться своєю різноманітністю тваринного світу, включно навіть з рідкісними видами. До них належить бичача акула, одну з яких помітили в кузові пікапа. Про це пише місцевий сайт новин Click Orlando.

Автомобіль рухався по шосе I-95 недалеко від Голлівуду, в окрузі Брауард. Пізніше в новинах показали відео цього незвичайного моменту.

Дослідники зазначають, що бичача акула — це істота-амфібія, здатна дихати без води й виживати на суші протягом тривалого часу. У своїх мандрах вона шукає потенційних партнерів для спарювання, зазвичай вважаючи за краще переміщатися вночі, щоб уникнути палючого сонця.

Хижак, також відомий як тупорила акула, один із найагресивніших видів, який становить небезпеку і для людини.

Ймовірно, це перший випадок в історії, коли акула досягла місця спарювання, скориставшись автостопом. Мабуть, водій пікапа вирішив зробити свій внесок у підтримання генофонду цього виду.

Раніше Фокус повідомляв, що в США мисливці об'єдналися для боротьби з величезним 90-кілограмовим пітоном. П'ятеро чоловіків намагалися приборкати самку змії близько 45 хвилин. На місце події було викликано професійну мисливицю за пітонами Емі Сіве, яка забрала спійману змію. За її словами, вага змії становила 198 фунтів (майже 90 кілограмів), що робить її другою за вагою в штаті.

Також раніше повідомлялося, що горбатий кит вистрибнув із води й збив серфінгіста. Інцидент був зафіксований на камеру GoPro. Від удару чоловіка потягнуло під воду, а мотузка на його щиколотці обірвалася.