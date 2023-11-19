Мають багато спільного: жінка прихистила цуценя, а потім зрозуміла, що це вовк (відео)

Ці два види тварин мають багато спільного. У них 98,8% однакової ДНК, і вони навіть можуть схрещуватися між собою. І вовки, і собаки мають схожу тривалість життя в неволі, а також володіють бездоганним нюхом.

Жінка розповіла про свою помилку, що шокує, коли замість цуценяти, на яке вона розраховувала, дівчина прихистила дикого вовка. Про це вона розповіла у своєму ролику в TikTok.

Дівчина, яка вирішила не називати свого імені, не помітила різниці між цими двома тваринами.

Жінка шокувала своїх глядачів у TikTok, опублікувавши відео з твариною і пояснивши, як вона припустилася такої помилки. За її словами, вона помітила, що тварина, яку вона прихистила не є собакою, тільки коли придивилася до її очей і помітила, що вони не такого кольору.

Люди в коментарях писали, що не розуміють, як можна було випадково принести додому вовка. Однак знайшлися й ті, хто спробував захистити жінку.

"Кажуть, що собаки й вовки схожі один на одного, тож упевнений, вона подумала, що це собака, і всиновила її", — написав один із них.

Видання Daily Express зазначає, що ці два види тварин мають багато спільного: у них 98,8% однакової ДНК, і вони навіть можуть схрещуватися між собою. І вовки, і собаки мають схожу тривалість життя в неволі — від 12 до 14 років, а також володіють бездоганним нюхом.

Однак попри велику кількість подібностей, ці два види швидше відрізняються один від одного, ніж схожі. Собаки, вочевидь, є одомашненими тваринами й будують міцні стосунки з людьми, тоді як вовки — дикі тварини й будують більш міцні стосунки з власною зграєю. Також вовки мають жовті очі й створені для бігу, з вузькою грудною кліткою і довгими ногами.

Після публікації в соціальних мережах багато хто закликав жінку подбати про тварину, не забирати її до себе і не кидати.

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