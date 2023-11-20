"Мене трясе і я потію": любителька Pepsi випиває по 2 літри щодня (відео)

За словами Наташі, вона відчуває побічні фізичні ефекти, якщо не п'є Pepsi. Молода дівчина розповіла більш детально про свою "залежність".

Любителька газованих напоїв, яку звуть Наташа, шокувала людей, розповівши, що щодня випиває по два літри Pepsi. Вона стверджує, що навіть без однієї баночки її трясе і кидає в піт. Про це дівчина розповіла у своєму відео в TikTok.

Дівчина, яка стверджує, що безнадійно залежна від Pepsi Max, каже, що це перший напій, за яким вона тягнеться вранці. Вона вважає, що за день випиває близько двох літрів цього напою.

Користувачка TikTok, що має близько 10 000 підписників, здивувала багатьох своїх глядачів, розповівши про свою любов до газованого напою, який вона п'є, так само як "дихає киснем".

За словами Наташі, вона навіть відчуває побічні фізичні ефекти, коли не п'є Pepsi, і якщо не вип'є хоча б ковток протягом 24 годин, то її починає трясти. У ролику, що набрав понад 1,3 млн переглядів, 20-річна дівчина розповіла, що до моменту вступу в коледж вона вже приохотитися до безалкогольного напою, приносячи на заняття чотири літри рідини без цукру.

"Коли я вчилася в шостому класі, я робила таку штуку, і люди думали, що я така дивна. Я приносила в клас дволітрову пляшку Pepsi, ставила її на стіл і просто пила з неї. Не було жодного дня, щоб я ходила до школи без пляшки Pepsi Max. Якщо мені не купуватимуть Pepsi Max — я помру", — сказала Наташа.

Молода дівчина розповіла детальніше про свою "залежність" Фото: TikTok

Далі молода дівчина розповіла детальніше про свою "залежність".

"Я випивала не менше двох літрів Pepsi Max щодня протягом двох років. Я не жартую, я не перебільшую. Якщо ви знаєте мене в реальному житті, то знаєте, що це правда. Я до біса люблю Pepsi Max усією своєю натурою. Мені подобається, як напій відчувається, коли потрапляє мені в горло. Я ще навіть не сходила в туалет, а вже випила склянку Pepsi. Я п'ю Pepsi Max, ніби дихаю киснем. Мене трясе, я потію… У мене починається сильна мігрень, якщо я не п'ю Pepsi протягом 24 годин. Це має стати тривожним сигналом, але цього не відбувається", — розповіла Наташа.

Багато підписників висловили занепокоєння у зв'язку з величезним споживанням дівчини газованого напою.

"Повний рот Pepsi зранку — це просто жах", — написав один із користувачів.

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