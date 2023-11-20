Врятував життя: собака "винюхав" у жінки смертельну хворобу (фото)
У британки Клер Гест діагностували рак молочної залози. За словами лікарів, пухлина була агресивною, тож жінці зробили невідкладну операцію та застосували променеву терапію.
Лабрадор по кличці Дейзі допомогла 59-річній британці Клер Гест із Мілтон-Кінза виявити смертельну хворобу і вчасно почати лікування. У місці, куди собака водив носом, жінка намацала ґулю, пише видання Daily Mail.
Після діагностики лікарі підтвердили у жінки рак молочної залози. Пухлина була настільки глибокою й агресивною, що її, мабуть, не помічали б аж до останньої стадії.
Клер вчасно пройшла операцію та променеву терапію, і це врятувало їй життя.
"Можливо, мене б уже не було, якби не Дейзі. Сьогодні ми знаємо, що собаки здатні винюхати багато видів захворювань. Коли це сталося зі мною у 2008 році, то все не було таким очевидним", – розповідає жінка.
За словами Клер, вперше повірити у те, що собаки відчувають запах хвороби, її змусив випадок з іншою жінкою: вона стверджувала, що далматинець виявив у неї рак шкіри.
Після цього випадку Гест заснувала власну благодійну організацію і навчає собак виявляти низку захворювань, зокрема гіпоглікемію у пацієнтів з діабетом 1 типу, тахікардію, алергію, діабет та інші розлади в ендокринній системі організму.
Жінка зазначає, що ця ініціатива є дуже фінансово затратно: йде близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 90 млн грн) щороку. Гроші надають спонсори та жертвують небайдужі люди, але фінансових ресурсів недостатньо.
Попри те, британка рада, що її історія стимулювала науковців розпочати дослідження подібних явищ. Наприклад, зараз над цим працює доктор Андреас Мершин з Массачусетського технологічного інституту в Бостоні. Американський вчений розробляє спеціальний датчик для діагностування різноманітних хвороб за запахом.
На жаль, лабрадор Дейзі, яка "винюхала" хворобу в Клер, померла у 2018-му. Їй було 13 років.
"Дейзі померла від раку. Найсумніше, що я не змогла зробити для неї те, що вона зробила для мене", – резюмує британка.
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