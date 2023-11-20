Врятував життя: собака "винюхав" у жінки смертельну хворобу (фото)

У британки Клер Гест діагностували рак молочної залози. За словами лікарів, пухлина була агресивною, тож жінці зробили невідкладну операцію та застосували променеву терапію.

Лабрадор по кличці Дейзі допомогла 59-річній британці Клер Гест із Мілтон-Кінза виявити смертельну хворобу і вчасно почати лікування. У місці, куди собака водив носом, жінка намацала ґулю, пише видання Daily Mail.

Після діагностики лікарі підтвердили у жінки рак молочної залози. Пухлина була настільки глибокою й агресивною, що її, мабуть, не помічали б аж до останньої стадії.

Клер вчасно пройшла операцію та променеву терапію, і це врятувало їй життя.

"Можливо, мене б уже не було, якби не Дейзі. Сьогодні ми знаємо, що собаки здатні винюхати багато видів захворювань. Коли це сталося зі мною у 2008 році, то все не було таким очевидним", – розповідає жінка.

За словами Клер, вперше повірити у те, що собаки відчувають запах хвороби, її змусив випадок з іншою жінкою: вона стверджувала, що далматинець виявив у неї рак шкіри.

Після цього випадку Гест заснувала власну благодійну організацію і навчає собак виявляти низку захворювань, зокрема гіпоглікемію у пацієнтів з діабетом 1 типу, тахікардію, алергію, діабет та інші розлади в ендокринній системі організму.

Жінка зазначає, що ця ініціатива є дуже фінансово затратно: йде близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 90 млн грн) щороку. Гроші надають спонсори та жертвують небайдужі люди, але фінансових ресурсів недостатньо.

Клер Гест заснувала власну благодійну організацію Фото: Medical Detection Dogs (MDD)

Попри те, британка рада, що її історія стимулювала науковців розпочати дослідження подібних явищ. Наприклад, зараз над цим працює доктор Андреас Мершин з Массачусетського технологічного інституту в Бостоні. Американський вчений розробляє спеціальний датчик для діагностування різноманітних хвороб за запахом.

На жаль, лабрадор Дейзі, яка "винюхала" хворобу в Клер, померла у 2018-му. Їй було 13 років.

"Дейзі померла від раку. Найсумніше, що я не змогла зробити для неї те, що вона зробила для мене", – резюмує британка.

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