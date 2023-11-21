Загорнули в простирадло: спіритична дошка "наказала" хлопчикам убити свого друга (фото)

Гра з дошкою Віджі передбачає використання указки, яка ковзає по дошці для спіритичних сеансів, що складається з букв алфавіту і цифр від 0 до 9, нібито для зв'язку з духами померлих.

У Колумбії підлітка, імовірно, було вбито групою своїх друзів після гри зі спіритичною дошкою, яка "веліла їм убити його". Про це пише Metro.

17-річного Хосе Маурісіо Оспіна знайшли мертвим, оголеним і загорнутим у простирадло обличчям донизу після гри з трьома кращими друзями в будинку в місті Патіо Боніто у квітні минулого року.

Гра передбачає використання указки, яка ковзає по дошці для спіритичних сеансів, що складається з букв алфавіту і цифр від 0 до 9, нібито для зв'язку з духами померлих.

Смерть хлопчика досі розслідують, але один з учасників події нібито повідав правоохоронним органам, що "дошка сказала їм зробити це".

Засмучена мати вбитого, Клаудія Веласкес, вимагає відповідей на свої запитання, оскільки розслідування не просувається. Жінка розповіла, що востаннє, коли вона бачила Хосе Маурісіо, він робив домашнє завдання на комп'ютері.

"Я пішла у справах, а він залишився вдома, але сказав, що збирається піти до шкільного друга робити уроки. Цього хлопчика, до якого він пішов, я знаю, мій син навіть кілька разів залишався в нього ночувати", — згадує вона.

Коли Клавдія повернулася додому близько восьмої, то помітила, що хлопчика вдома ще не було. Вона зателефонувала йому ще раз близько 11-ї години вечора. Пізніше Клаудія зателефонувала синові ще раз і трубку взяла поліція. Співробітники правоохоронних органів відповіли, що телефон перебуває у них, оскільки вони реагують на надзвичайну ситуацію.

Смерть Хосе все ще розслідують Фото: иисус

Протокол розтину підтвердив, що підлітка задушили до смерті, на його голові були гематоми, а також вказав, що тіло після смерті було переміщено. За повідомленнями місцевих ЗМІ, один із молодих людей, які грали в цю гру, нібито сказав, що дошка сказала їм убити когось і що вона "вибрала" Хосе. Інший його друг заявив, що перед грою вони прийняли ЛСД, проте токсикологічна експертиза показала, що в організмі вбитого не було цього наркотику.

"Я побачив різнокольорові фігури, потім моїх однокласників, які б'ються об стіну, а потім Маурісіо на підлозі в крові. Я знав, що все це сон", — розповів хлопчик, ім'я якого не називається.

Смерть Хосе все ще розслідують.

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