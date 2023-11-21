"Я просто розридалася": пенсіонерка жахнулася, дізнавшись про небажані імпланти в грудях

Кімберлі Маккормік розповіла, що в медичному закладі їй зробили неправильне хірургічне втручання, потім зажадали ще грошей і утримували, поки вона та її донька не заплатили.

Для мешканки Вашингтона (США) поїздка до Мексики для проведення планової косметичної операції обернулася кошмаром. Про це пише FOX News.

65-річна Кімберлі Маккормік каже, що не хотіла встановлювати грудні імплантати, але після операції прокинулася з ними. Вона ділиться своїм досвідом, щоб попередити інших про небезпеку "косметичного туризму".

Жінка жахається, коли згадує про свою операцію в Тіхуані. Близько 6 років тому вона успішно перенесла процедуру зі зниження ваги в цьому ж мексиканському центрі. Наприкінці жовтня вона повернулася туди, щоб зробити підтяжку грудей і прибрати в'ялість шкіри на руках, стегнах і животі, що залишилася після зниження ваги. Однак, за її словами, все пішло не так, як планувалося.

"Догляд був жахливим, мене понівечили, і тепер на мене чекає ще одна операція. Коли я прокинулася, мої груди дуже боліли, і я просто розридалася", — каже вона.

Зрозумівши, що їй поставили небажані імплантати, Кімберлі повідомила про це медичному координатору, яка припустила, що вона в якийсь момент попросила про це лікаря.

"Вона відповіла мені, що я попросила повну двійку, але я б ніколи цього не сказала, нізащо", — згадуємо американка.

Кімберлі каже, що їй також була зроблена небажана "бразильська підтяжка сідниць". Хірург не видалив в'ялу шкіру під пахвами та на стегнах, як вона просила. За її словами, в її палаті було "брудно", їй було важко дихати, і в неї розвинулася важка інфекція.

Американка та її донька Місті Енн розповіли, що їх силою змусили заплатити на 2 500 доларів більше Фото: NewsNation

Пізніше американка та її донька Місті Енн розповіли, що їх силоміць змусили заплатити на 2 500 доларів більше, ніж було обговорено заздалегідь, через те, що персонал показав їм, що це триваліше перебування.

"Можете не платити, але ми можемо посадити вас у в'язницю. Я не можу потрапити до в'язниці з 500 швами", — сказала Кімберлі.

За словами Кімберлі, для того, щоб покинути лікарню, її також змусили підписати папери, з яких випливало, що вона дала дозвіл на небажану операцію. У найближчому готелі, за словами сім'ї, за ними стежили, змусили швидко зібрати речі й покинути країну. Їх висадили в Сан-Дієго, де жінка звернулася у відділення швидкої допомоги, де її вилікували від інфекції за допомогою антибіотиків.

Повернувшись додому в округ Кінг, Кімберлі також отримує лікування у місцевих лікарів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка скинула 120 кг і помітила небезпечну пухлину в грудях. Бетані Вудворд набридло бути "великою дівчинкою" і вона вирішила лягти під ніж, щоб раз і назавжди "взяти свою вагу" під контроль. Це рішення допомогло врятувати їй власне життя.

Також стало відомо, що чоловік завдяки "м'ясній дієті" схуд на 36 кг. Браян Новіцкі вивчав ефективність різних дієт і сформував власні правила здорового харчування, які підходять йому найкраще.