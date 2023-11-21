Жарт не вдався: жінка спекла "космічний" торт для колег, але на неї подали до суду

У свій останній робочий день Маріска покинула робоче місце, залишивши співробітникам готелю торт-сюрприз і записку з рекомендацією не їсти його в робочий час. На жаль, деякі з них просто не змогли дочекатися кінця зміни.

У Голландії кухарка, яка йде на пенсію, бажаючи по-особливому попрощатися зі своїми колегами, приготувала для них як сюрприз "космічний" торт із коноплями. Однак нічого доброго з цього не вийшло. Про це пише Oddity Central.

Жінка, яку звуть Маріска, довгий час працювала в одному з готелів разом зі своїми колегами й хотіла розлучитися з ними на "веселій ноті". У минулому вони багато разів обговорювали "космічний" торт із додаванням конопель, але до спільного приготування справа так і не дійшла.

Однак саме ці ласощі жінка вирішила приготувати для своїх колег як прощальний подарунок. У свій останній робочий день вона покинула робоче місце, залишивши співробітникам готелю торт-сюрприз і записку з рекомендацією не їсти його в робочий час. На жаль, деякі з них просто не змогли дочекатися кінця зміни.

Не знаючи, що в торті міститься канабіс, двоє колег Маріски швидко з'їли кілька шматочків, про що згодом пошкодували. За повідомленнями, один із них відчув сильну втому, у нього почалася блювота, і врешті-решт він втратив свідомість. Навіть прийшовши до тями, чоловік почувався настільки погано, що не зміг піти додому і був змушений провести ніч у готелі.

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Інший колега одразу після вживання десерту з коноплями відчув нудоту і, як повідомляється, деякий час погано спав. Зрештою обидва чоловіки подали на Маріску до суду за її несподіваний прощальний подарунок.

"Деякі люди реагують добре, але з іншими це не спрацьовує", — сказала вона суду, намагаючись пояснити, що в її наміри не входило нашкодити своїм знайомим.

Пояснення жінки не дуже переконали суддю, який назвав її дії "невдалим розіграшем" і сказав, що вона повинна була подумати про можливі наслідки своїх дій. Проте він не погодився з вимогою прокурора про 60 годин громадських робіт, змусивши жінку виплатити своїм колегам компенсацію, а також умовний штраф у розмірі 750 євро. Видання зазначає, що канабіс у Нідерландах дозволений.

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