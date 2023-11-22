Стирчало волосся з багажника: перукарку з манекеном в авто запідозрили у викраденні людини

Правоохоронці отримали низку дзвінків від громадян, які непокоїлися про ймовірно закриту у багажнику жертву. 26-річна Софі Мілн пояснила, що цей курйоз трапився через її нерозторопність.

26-річній Софі Мілн з новозеландського Крайстчерча зателефонували представники поліції через те, що з багажника її авто стирчав жмут чийогось волосся. Як з’ясувалося, жінка везла у своєму авто дуже реалістичного манекена, пише видання UPI.

Правоохоронці повідомили наляканій Мілн, що за кілька останніх днів отримали низку дзвінків від громадян, які непокоїлися про ймовірно закриту у багажнику жертву.

Жінка пояснила, що цей курйоз трапився через її нерозторопність. Волосся належить манекену "Шер", яку вона використовує для навчання на курсах молодих перукарів. Новозеландка припустила, що пасма звисали з багажника приблизно тиждень, бо саме тоді вона востаннє відкривала задню частину автомобіля.

"Треба сказати, що ми завжди хотіли, щоб люди телефонували нам, якщо у них є занепокоєння стосовно чиєїсь підозрілої поведінки чи власної безпеки. У разі виявлення реальних на те підстав ми обов’язково проведемо розслідування", – заявив речник поліції журналістам видання Stuff.

Він додав, що такі прикрі непорозуміння це краще, аніж байдужість з боку громадян до чужої біди.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про схожий випадок, що стався у Варшаві. Чоловіка після закриття ТРЦ забрався на вітрину і застиг там з сумкою в руках, наче манекен. Вистоявши так потрібний час, він спустився і пішов на "полювання". Спершу перекусив у одному з кафе, а далі забрав ювелірні прикраси в місцевій крамничці. Після крадіжки чоловік знову підкріпився в тому самому кафе.

Також ми писали, що манекен у весільній сукні став об'єктом бодішеймінгу. За словами власниці магазину Деббі Шеллі, модель, яку вона називає Фушією, є символом того, чим займається її торгова точка, — відкритістю для наречених, незалежно від їхніх форми та розміру.