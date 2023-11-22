Загадка для лікарів: живу муху, що дзижчить, виявили в шлунку людини (фото)

Медики натрапили на живу комаху під час планового обстеження на рак товстої кишки, але як вона туди потрапила, залишається таємницею.

У США лікарі були спантеличені, виявивши під час колоноскопії в кишківнику чоловіка повністю цілу і живу муху. Про це пише Metro.

Цього року в штаті Міссурі пацієнт, якому було 63 роки, пройшов планове обстеження на рак товстої кишки. Для проведення колоноскопії в його кишківник помістили камеру, і процедура проходила нормально, поки не дійшли до поперечної ободової кишки, що розташована у верхній частині товстого кишківника.

Саме там медики натрапили на муху, але як вона туди потрапила, залишається загадкою. Лікарі з Медичної школи Університету Міссурі опублікували в American Journal of Gastroenterology статтю про це незвичайне обстеження.

"Цей випадок являє собою дуже рідкісну колоноскопічну знахідку. Залишається загадкою, як неушкоджена муха опинилася в поперечній ободовій кишці", — пишуть у статті.

За словами пацієнта, у нього не було жодних симптомів, і він не знає, як комаха потрапила в його організм. За його словами, за день до процедури він вживав тільки прозору рідину, щоб спорожнити травний тракт, як це було наказано. Увечері перед 24-годинним голодуванням він сказав, що їв піцу і салат, але не пам'ятає, щоб у їжі була муха.

Медики натрапили на муху, але як вона туди потрапила, залишається "загадкою" Фото: Daily Mail

Видання зазначає, що в рідкісних випадках відомо, що мухи та їхні личинки заселяють кишківник людини, що призводить до захворювання, званого кишковим міазом. Однак для цього необхідно, щоб людина з'їла їжу, яка містить яйця і личинки мух.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), у деяких пацієнтів симптомів немає, але в інших спостерігаються болі в животі, блювота і діарея. Вважається, що міаз найчастіше зустрічається в теплі місяці з квітня до вересня, коли мухи з'являються частіше.

Раніше Фокус повідомляв, що любителька Pepsi випиває по 2 літри щодня. За словами Наташі, вона відчуває побічні фізичні ефекти, якщо не п'є Pepsi. Молода дівчина розповіла більш детально про свою "залежність".

Також стало відомо, що в меню пасажирів бізнес-класу знайшли "собачу їжу". На літаках одного з авіаперевізників частина меню виявилася призначеною не зовсім для людей. Подібний казус змусив багатьох користувачів у соцмережах почати жартувати, оскільки курйозний знімок "завірусився".