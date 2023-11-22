Матір посварилась зі свекрухою, бо не хотіла називати дитину однією буквою

Ображена жінка розповіла, що її чоловікові на диво також подобається таке ім’я, але він все розуміє й навіть намагався поговорити зі своєю невблаганною матір’ю. Цілком прогнозовано це не спрацювало.

26-річна майбутня матір посварилася зі своєю свекрухою через вибір імені для ще ненародженої дочки. За словами жінки, родичка постійно дошкуляє їй, бо дуже хоче назвати дитину на честь своєї покійної тітки – "G" (Джі). Однак невістка пояснила, чому вона проти такого варіанту. Деталями цієї історії жінка поділилася на соціальній платформі Reddit.

"Дивіться, у чому проблема. G – це ім’я хулігана, який роками знущався з мене у середній та старшій школі. Ненавиджу цю букву. Щойно допускаю ймовірність того, що моя дочка буде мати таке ім’я, мені стає фізично погано", – пише вона.

Ображена матір додає, що її чоловікові на диво також подобається таке ім’я, але він все розуміє й навіть намагався поговорити зі своєю невблаганною матір’ю. Цілком прогнозовано це не спрацювало.

Свекруха відповіла, що мріяла назвати онучку "G", і якщо невістка цього не зробить, то вона навіть не знає, чи пробачить їй коли-небудь.

На сімейній нараді вони шукали компромісне рішення, наприклад зробити це другим іменем для дитини, та свекруха не хотіла нічого слухати, сиділа і плакала.

Засмучена жінка плаче (ілюстративне фото) Фото: Pexels

Допис майбутньої матері на Reddit зібрав шалену кількість вподобайок та коментарів. Користувачі мережі одностайні у своєму вердикті – подібні питання можуть вирішувати лише батьки дитини.

"Ваша свекруха не має права втручатися. Вона народила своїх дітей й назвала їх, як хотіла, а тепер ваша черга", – написав один з коментаторів, зібравши багато схвальних реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про матір-одиначку Адіану Пенью Гарсію з Перу, яка дозволяла своєму маленькому синові Сантьяго-Даніелю малювати на стінах квартири, а тепер похизувалась, ким він став. Жінка переконана, що батькам у жодному разі не можна забороняти дітям займатися творчістю, бо від цього залежить їхній розвиток та самореалізація.

Також ми розповідали, якою виросла дівчинка, котра народилася з вагою менш ніж кілограм. У перші тижні після появи на світ дитина, яку назвали Саллі, перенесла серйозну операцію на серці. На щастя, вона вижила, і після 158 днів, проведених у відділенні інтенсивної терапії Дитячої лікарні Філадельфії, повернулася додому.