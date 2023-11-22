Розколовся від удару: "метеорит" пробив величезну дірку в даху автомобіля (фото)

Співробітники поліції заявили, що не змогли знайти ймовірний камінь із космосу в автомобілі. Однак вони додали, що у них є "здогадка".

У Страсбурзі (Франція) на Renault Clio впав метеорит, залишивши дірку в даху, розбите вікно і пошкодження на двигуні. Про це пише Metro.

Власник машини нічого не знав про інцидент, поки його не розбудила поліція, постукавши у двері. Автомобіль отримав 20-дюймовий (майже 51 см) пролом у даху та інші пошкодження внаслідок падіння метеорита.

Місцеві жителі зателефонували в поліцію і повідомили, що в автомобіль Renault Clio влучив метеорит. Власник автомобіля був здивований, коли до нього з'явилися співробітники аварійної служби й повідомили, що в його машині утворилася дірка.

"Прибувши на місце, ми помітили відносно великий удар, діаметром близько 50 см, який пройшов через дах, днище і паливний бак автомобіля", — повідомив капітан місцевої пожежної служби Маттьє Колоберт журналістам.

Слідчі підтвердили, що радіоактивність на місці події не виявили. Як правило, осколки космічного каменю містять лише невелику кількість радіоактивних речовин, тому цього слід було очікувати. Співробітники поліції заявили, що не змогли знайти ймовірний метеорит в автомобілі. Однак вони додали, що мають "здогадку" щодо знайденого неподалік каменя розміром з лісовий горіх, легкого і коричневого кольору.

Власник машини нічого не знав про інцидент Фото: колаж Фокус

Однак капітан Колоберт зазначив, що удар під час зіткнення міг бути настільки сильним, що метеорит розпався. Фізик і експерт із метеоритів доктор Тім Грегорі заявив, що він не впевнений у тому, що камінь прилетів із космосу.

"Я з підозрою ставлюся до заяв про позаземне походження. Це має бути дуже великий камінь, щоб зробити такий великий отвір. Хімічні аналізи покажуть, чи є цей невеликий камінь метеоритом", — сказав він.

Доктор Грег Браун з Королівської обсерваторії в Грінвічі заявив, що чекає нових даних, але додав, що теорію з метеоритом не варто відкидати.

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