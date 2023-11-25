Підкорив соцмережі: хазяїн показав, як його ледачий кіт "почав жувати уві сні" (відео)

Коти можуть бачити сни, зокрема про їжу, – каже нейробіолог та медична дослідниця Мішель Жуве. За словами вченої, є докази, що це засвідчують.

Власник кота Міттена показав, як його ледачий домашній улюбленець "їсть" уві сні. Смішне відео, яке дуже швидко стало вірусним, чоловік розмістив на своїй сторінці у TikTok.

На ролику можна побачити білого котика, який мирно спить, поки хазяїн розмахує біля його носа поп-тартом (печиво з двома шарами запеченого тіста, між якими намазана начинка). Замість того, щоб прокинутися, пухнастик починає "жувати" десерт уві сні.

"Я думав, що запах поп-тарту його розбудить, але він й далі спав, але почав жувати уві сні", – йдеться в описі до відео.

За словами нейробіолога та медичної дослідниці Мішель Жуве, коти й справді можуть бачити сни, зокрема про їжу.

"Хоч ми й не знаємо напевно, але є докази, що чітко засвідчують те, що під час сну в їхньому мозку щось відбувається", – зазначає вчена.

Це відео набрало понад 650 тисяч переглядів, а також багато вподобайок і коментарів.

"Йому сниться кішка", "Я радий, що мій кіт не єдиний, хто любить поп-тарти", "Дуже мило", "Коти відкривають рот, щоб краще відчути запах, тому, можливо, це було його підсвідоме бажання", "Красивий кіт, 10/10", "У мене була б аналогічна реакція, якби хто підсунув мені уві сні шоколадну панду", – пишуть під роликом користувачі мережі.

Нагадаємо, що Фокус раніше писав, як у Львові кіт зачинив на балконі свою 65-річну господиню. Жінка просиділа так кілька годин, поки їй на допомогу не прийшли сусіди разом із поліцейськими.

Інший курйозний випадок стався у Дніпрі: кота взяли на роботу в історичний музей. Музейні співробітники прийняли у свій колектив вже трьох хвостатих. Дві собаки охороняють заклад вночі, а кіт Мася — ловить мишей.