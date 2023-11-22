Можна переночувати в танку: туристи можуть пожити на колишній військовій базі Королівських ВПС

RAF Wainfleet користується великою популярністю і регулярно потрапляє до списків найхимерніших готелів Airbnbs. На території готелю є літак, вертоліт, танк та інші машини.

У Великій Британії на колишній військовій базі Королівських ВПС на узбережжі Лінкольншира розташовані готелі Airbnbs, у яких можна переночувати в будь-якому приміщенні — від диспетчерської вежі до гелікоптера, що побував в Афганістані. Про це пише Daily Express.

Військовий центр RAF Wainfleet вивели з експлуатації 2010 року, і ділянку придбав у Міністерства оборони Вілл Роутон, місцевий фермер, якому належала під'їзна дорога.

На об'єкті працює команда з трьох осіб: Вільям Роутон (власник), Джош Френч (переобладнання і технічне обслуговування) і Діана Фрайер (інтер'єри, управління об'єктом і бронювання).

"Вертоліт з'явився 2018 року, а літак — 2019-го, ми купили їх у компанії в Саффолку, яка займається ремонтом літальних апаратів. Гелікоптер Westland Lynx був в Афганістані і прикривав з повітря наземні війська, а літак Jetstream проходив практику в інженерів-стажистів безпосередньо перед покупкою. Він виявився дуже популярним, що послужило приводом для переобладнання його в спальню", — розповіла Діана Фрайер.

Крім них на території готелю є машина швидкої допомоги Unimog, танк Samaritan і пожежна машина Green Goddess.

Вертоліт Westland Lynx був в Афганістані Фото: RAF Wainfleet

Переобладнання диспетчерської вежі зайняло рік, її кімната управління тепер є житловою зоною, а розташовані під нею кабінети — спальнями. Бункери бази також були переобладнані в будинки для відпочинку.

"Переобладнання містило багато робіт з демонтажу. Ми розбирали паливні баки, проводку і внутрішні приміщення, щоб отримати досить великий простір, придатний для життя. Найбільша перешкода — зробити їх водонепроникними. Потім ми встановлюємо опалення, ліжка, телевізори та інші елементи зручності", — пояснює Діана.

RAF Wainfleet користується великою популярністю Фото: RAF Wainfleet

RAF Wainfleet користується великою популярністю і регулярно потрапляє до списків найхимерніших готелів Airbnbs, які можна відвідати у Великій Британії.

"Уже кілька років вежа працює на повну потужність без будь-яких додаткових можливостей. Ми бронюємо номери цілий рік, і рідко коли у вертольота бувають вільні вихідні. Інші номери на озері користуються популярністю, особливо влітку, коли приємно перебувати поруч з озером. У нас зупиняються найрізноманітніші люди, багато сімей. Дітям подобаються автомобілі. Крім того, база розташована на краю болота, тому до нас приїжджають і любителі спостерігати за птахами", — додала Діана.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери розкрили таємниці особняка, що належав родині бен Ладена. Житло пустує з моменту терактів 11 вересня 2001 року. Колись у ньому жив Халіл бен Ладен — один із 54 братів і сестер Усами бен Ладена.

Також стало відомо, що яма в дорозі дала змогу знайти стародавні тунелі під містом. Секретні проходи відносять до періоду Громадянської та Другої світової воєн в Англії. Їхня довжина вимірюється кілометрами, а деякі люди впевнені, що всередині мешкають привиди.