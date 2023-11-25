Наближається "екологічна катастрофа": у США готуються боротися з навалою "суперсвиней"

Гібрид диких кабанів і домашніх свиней вирізняється високим інтелектом і швидким ростом. Вони можуть нести небезпеку для людей і їхня популяція виходить з-під контролю.

Північні штати США готуються запобігти навалі небезпечних "суперсвиней", які швидко розмножуються в Канаді. Їх називають"найбільш інвазивними тваринами на планеті". Про це пише Daily Star.

Популяція диких свиней, що розмножуються в Канаді величезними темпами, незабаром може перекинутися через кордон у північні штати США, приносячи із собою страшні хвороби, знищуючи врожай і навіть становлячи небезпеку для людини.

Штати Міннесота, Північна Дакота і Монтана вживають заходів щодо запобігання вторгненню свиней, які наразі бродять Альбертою, Саскачеваном і Манітобою і становлять нову загрозу. Ці тварини являють собою гібрид, що володіє навичками виживання диких євразійських кабанів, а також розмірами й високою плодючістю домашніх свиней, що в сукупності створює "суперсвиню". Тепер їхня популяція виходить з-під контролю.

Раян Брук, професор Університету Саскачевану та експерт із проблеми диких свиней у Канаді, назвав цих тварин "найбільш інвазивною твариною на планеті" і попереджає, що вони можуть стати "екологічною катастрофою". За його словами, свині не є корінними жителями Північної Америки. Проблема в Канаді виникла в 1980-х роках, коли фермерам було запропоновано розводити диких кабанів.

Професор Раян Брук назвав цих тварин "найбільш інвазивною твариною на планеті" Фото: Canadian Wild Pig Research Project

У 2001 році ринок збуту впав після свого піку, і багато фермерів просто зрізали паркани, випустивши свиней на свободу. Виявилося, що вони прекрасно виживають у дикій природі. Витривалі звірі навіть витримують суворі канадські зими.

"Суперсвині" створюють низку серйозних проблем. По-перше, вони їдять все, включно з сільськогосподарськими культурами і дикими тваринами, і часто розривають землю в пошуках комах або врожаю, щоб поласувати. Популяції здичавілих свиней вже завдають шкоди врожаю в США, збитки становлять 2,5 млрд доларів на рік, в основному в південних штатах, де вони вже присутні.

"Суперсвині" можуть стати "екологічною катастрофою" Фото: Canadian Wild Pig Research Project

Крім того, ці тварини можуть поширювати на свинофермах небезпечні захворювання, такі як африканська чума свиней, яка зазвичай призводить до високої смертності. Відомо навіть, що вони агресивні щодо людини. У 2019 році в Техасі 84-річну жінку було вбито групою здичавілих свиней, які напали на неї біля її будинку.

Викликає занепокоєння той факт, що швидкі темпи розмноження свиней призводять до того, що їх важко викорінити. Свиноматка може народити шість поросят за один раз двічі на рік. Професор Брук зауважив, що це означає, що навіть якщо щорічно знищувати 65% і більше популяції диких свиней, їхня чисельність все одно зростатиме.

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