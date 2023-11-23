"Виглядає огидно": люди не були готові побачити, як виготовляють веганське "м'ясо" (відео)

Вегани мають замінник святкової індички, основою якого є тофу та пшениця. Однак деякі з них не уявляли, що процес її виготовлення виглядає настільки неапетитно.

Людей шокувало відео про історію замінника індички для веганів. Деталями поділились у Mirror.

Tofurky — це веганська версія "індички", виготовлена на основі тофу та пшениці. Її виробляє компанія Hood River у США, і з 1980 року було продано приблизно 7,5 мільйона продукту. Журналісти наголошують, що цей замінник "неймовірно популярний".

"Але сам процес не дуже смачний. Поки готується, їжа виглядає сірою, каламутною та неапетитною", — зазначили у ЗМІ.

Спочатку на фабриці готують "масу" з тофу та пшениці, яку змішують з ріпаковою олією, водою й приправами. Окремо готується начинка з дикого рису, яка міститься в центрі кожної святкової печені. До неї входять панірувальні сухарі, селера, цибуля, морква та приправи. Потім суміші поєднують. Після приготування й охолодження "індичку" запаковують та відправляють.

"Найдивовижнішим етапом" виробництва Tofurky у медіа визначили рентген. На фабриці роблять рентгенівський знімок замінників індички, щоб переконатись, що у суміш не потрапило нічого "небажаного чи підозрілого".

Спостерігаючи за процесом, деякі люди відчули огиду, проте інші з ними не погодились.

"Мені смішно, що люди думають, що це виглядає огидно, коли вони не розуміють, що більшість оброблених продуктів мають тенденцію виглядати саме так, коли їх виробляють. Це не гірше, ніж бачити, як готують сосиски чи гамбургери", — зазначив один з коментаторів.

Нагадаємо, також людей шокував процес виготовлення шинки. Частина коментаторів навіть вирішила відмовитися від цього продукту, побачивши відео з фабрики.

Не менш неприємним відкриттям для користувачів соцмереж стало те, з чого виробляють популярний вустерський соус. Як виявилось, багато поціновувачів соусу насправді не люблять смак його основного інгредієнта.