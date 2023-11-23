"Гидко дивитися": пенсіонер 4 роки не міг зімкнути очі після невдалої операції (фото)

Чоловік звернувся по допомогу до фахівця 2019 року через невпевненість у своїй зовнішності. Але, за його словами, хірург видалив занадто багато тканини під очима, через що він не міг їх закривати.

81-річний Піт Бродхерст із Великої Британії зважився на косметичну операцію після того, як став дедалі більше соромитися своїх "пухких щік", але все пішло зовсім не так, як планувалося. Про це пише The Mirror.

Пенсіонер настільки соромився свого зовнішнього вигляду, що в спробі підвищити впевненість у собі ліг під ніж.

Чоловік, якому зараз 81 рік, звернувся по допомогу до фахівця 2019 року через невпевненість у своїй зовнішності. Але, за його словами, хірург видалив занадто багато тканини під очима, через що він не міг їх закривати.

"Те, що сталося, повністю зруйнувало моє життя. Замість того щоб почати жити, я був одержимий спробою виправити ситуацію. Мені було огидно дивитися в дзеркало. Я намагався попередити інших людей, але не знав, як це зробити. Я використовував свою пенсію, щоб привести очі в належний вигляд. Мені довелося користуватися послугами банків, щоб накопичити достатньо грошей на операцію", — розповів чоловік із Бірмінгема.

Проблеми Піта почалися 1959 року, коли через проблеми із зубами у нього збільшилися щоки. Через його зовнішній вигляд від нього пішла дівчина, з якою він довгі роки був щасливий.

Після двох наступних стосунків, у яких його невпевненість у своїй зовнішності зростала, Піт відчув, що йому потрібна коригувальна операція. Наприкінці 2018 року батько двох дітей вирішив пройти ще одну процедуру. Він звернувся до госпіталю BMI The Priory в Бірмінгемі, де йому запропонували за 11 000 фунтів стерлінгів зробити підтяжку шиї, блефаропластику під очима і ринопластику, яка допоможе зменшити щоки. І ось 24 січня 2019 року він пройшов дев'ятигодинну процедуру і наступного дня був виписаний.

"Я виглядав так, ніби мене побили. Це було жахливо, і я не міг зімкнути очей", — сказав він.

У 2019 році чоловік зважився зробити операцію через невпевненість у своїй зовнішності Фото: SWNS

Піт повернувся в лікарню за два тижні після операції, щоб зняти шви, і сказав медикам, що його очі сильно роздратовані й сльозяться. Але, за його словами, вони відповіли йому, що все нормально і ці побічні ефекти минуть самі собою. 23 березня 2019 року він звернувся в лікарню Good Hope Hospital у Бірмінгемі, щоб пройти звичайне обстеження простати. Але лікар звернув увагу на його пошкоджені очі і направив його в очний центр Бірмінгема і Мідленда. Там йому сказали, що вони не повністю закриваються, коли він кліпає або спить, що викликає подразнення. Однак лікарі там не змогли його вилікувати, оскільки первісна операція була проведена в приватному порядку, тому він повернувся в BMI.

Його хірург організував безплатну коригувальну операцію в іншому місці для пересадки шкіри, щоб допомогти шкірі щік зійтися з повіками. 13 травня 2019 року було проведено процедуру, але проблема так і не зникла.

Нарешті, у липні 2023 року Піт вирушив до клініки Origin у Таїланді на операцію з корекції зору, яка тепер дає йому змогу краще бачити й комфортно спати, що обійшлося йому в 4 544 фунти стерлінгів.

"Тепер я бачу чітко, я більше не ношу окулярів. Раніше я бачив темні тіні, все було кремовим, а тепер я бачу чітко. Я більше не думаю про свої очі, я не міг вийти на вулицю, не одягнувши окуляри, щоб захистити їх, але тепер мені це не потрібно", — додав британець.

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