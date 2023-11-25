Довели до сліз: пенсіонерку оштрафували в аеропорту Австралії через сендвіч (фото)

Причиною грошового стягнення в розмірі 1 995 доларів США стали суворі правила на ввезення будь-якої м'ясної продукції. Жінці слід було задекларувати бутерброд після прибуття, чого вона не зробила через незнання правил.

77-річну пенсіонерку Джун Армстронг із Нової Зеландії оштрафували на митниці в Австралії через забутий у багажі курячий сендвіч. Про це пише The New Zealand Herald.

Жінка купила бутерброд перед вильотом, а пізніше забула про нього.

Джун Армстронг прилетіла 2 травня з Крайстчерча на східному узбережжі Нової Зеландії в аеропорт Брісбена на північному сході Австралії. За провезення в іншу країну недоїденого сендвіча вона була оштрафована на 3300 новозеландських доларів, або 1 995 доларів США.

Пізніше співробітник прикордонної служби порадив жінці оскаржити штраф. Але коли вона спробувала це зробити, то не змогла зв'язатися з людиною. Джун змогла поспілкуватися тільки з автовідповідачем. За її словами, Міністерство сільського господарства, рибальства та лісівництва Австралії прокоментувало цей інцидент тільки через пів року, після того, як видання NZH звернулося до нього від імені Армстронг.

За словами пенсіонерки, вона поклала сендвіч у сумку перед польотом. Вона заявила владі про прописані їй ліки й забула повідомити про їжу.

Жінка зізналася, що їй важко сплатити штраф Фото: The New Zealand Herald

Армстронг розповіла журналістам, що їй важко сплатити штраф, оскільки вона та її чоловік мають лише пенсію.

"Усі, кому я показую штраф, ошелешені, вони просто не можуть у це повірити", — додала мешканка Нової Зеландії.

Представник Міністерства сільського господарства, рибальства і лісового господарства Австралії повідомив виданню Business Insider, що Армстронг могла ввезти сендвіч у країну тільки за наявності дозволу на імпорт.

"Щодо м'яса діють суворі умови ввезення, які можуть швидко змінюватися залежно від спалахів захворювань", — сказав представник міністерства, додавши, що за ввезення в країну несанкціонованих харчів на пасажирів може бути накладено штраф у розмірі до 6260 австралійських доларів, або близько 4100 доларів США.

Раніше Фокус повідомляв, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.

Також стало відомо, що жінка випадково замовила коктейль, який виявився в 100 разів дорожчим. Дівчина, на ім'я Лінсі не знала, що до складу напою входить шампанське Cristal, посипане сусальним золотом, і віскі 30-річної витримки. Вона зізналася, що замовлений напій їй навіть не сподобався.