"Фатальна вада": жінка думає скасувати весілля, бо її коханий-веган проти м'яса

Наречена зізналась, що побачила свого майбутнього чоловіка з іншої сторони після пропозиції. Тепер вона не впевнена, чи не зробила "жахливу помилку", погодившись.

Жінка, ім’я якої невідоме, планує скасувати весілля зі своїм коханим після суперечок через кейтеринг. Про це йдеться у матеріалі Mirror.

Майбутня наречена заручена з веганом. Проте раніше це не було проблемою в їхніх стосунках — пара навіть могла вдома готувати разом. Після того як чоловік зробив пропозицію і молоді люди почали планувати весілля, ситуація змінилась.

Наречений заявив коханій, що йому буде незручно подавати м’ясо на весіллі. Він пояснив, що багато членів його сім’ї — теж вегани, тож вони були б "ображені" через наявність м’яса на святкуванні.

"Він дозволяє м’ясо в нашому домі, тому для мене незрозуміло, чому він хоче заборонити його на нашому весіллі. Я знаю, що мої друзі та сім’я будуть нещасними від ідеї відвідати веганську вечерю. Але коли я порушила це питання, він зробив так, щоб здавалося, що його сім’я — це єдине, що має значення", — розповіла жінка.

Її дуже засмутила впертість майбутнього чоловіка. Наречена зізналась, що побачила свого коханого з нової сторони. Тепер вона хвилюється, що скоїла "жахливу помилку", погодившись вийти за нього заміж.

Авторка бестселерів Джейн Грін дала пораду жінці у своїй колонці. Вона зазначила, що шлюб має будуватися на компромісі, тож ситуація з м’ясом може свідчити про більші проблеми у стосунках. Грін підкреслила, що половина гостей — все ж м’ясоїди.

"Якщо він не хоче йти на компроміс, я б припустила, що ви, можливо, виявили його фатальну ваду. Будьте дуже вдячні, що виявили це раніше за одруження, а не після", — додала письменниця.

Нагадаємо, жінка скасувала весілля через хобі брата її коханого. Вона заявила, що вважає поведінку майбутнього родича "огидною" та не хоче бачити його гостем.

Чоловік, повернувшись з відрядження, дізнався про зраду своєї дружини. Замість того щоб влаштовувати скандал, він вирішив організувати для неї особливе весілля.