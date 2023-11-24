Життя пішло шкереберть: куплена на секонд-хенді річ погубила всю родину (фото)

У той трагічний вечір 30-річний британець Скотт Педен із Кембриджа ліг спати й навіть не підозрював, що вранці його світ зміниться назавжди. Чоловік і гадки не мав, що звичайна річ може зруйнувати його життя.

Несправний літієвий акумулятор електровелосипеда став причиною жахливої пожежі, в якій загинула вся сім’я 30-річного британця Скотта Педена із Кембриджа. Про деталі цієї трагічної історії написало британське видання The Sun.

Чоловік купив деталь до свого електровелосипеда на одному з інтернет-ресурсів, де продаються вживані товари, оскільки без власного транспорту не міг вчасно діставатися до роботи.

Через два дні після покупки несправний акумулятор вибухнув. Масштабна пожежа миттєво знищила дім британця. У вогні загинула вся його сім’я: 31-річна дружина Джемма, 8-річна дочка Ліллі, 4-ріний син Олівер і двоє собак – Бітсі та Роло. Сам Скотт дивом вижив, хоча чотири тижні провів у комі.

"У нас в будинку була пожежна сигналізація, втім зайнялась літієва батарея, тож у нас не було шансів. Я втратив все у вогні. Тепер потрібно починати все спочатку", – розповідає вбитий горем чоловік.

Скотт Педен зі своєю дружиною Джеммою Фото: Scott Peden

У той трагічний вечір Скотт залишив батарею заряджатися у коридорі й ліг спати. Прокинувся від потужного удару й побачив, що сходи на перший поверх охоплені вогнем.

"Був удар, схожий на вибух бомби. Сходи, стіни, бильця, – усе горіло. Я знав, що у нас немає шансів спуститися вниз. Кричав про допомогу з вікна, але ніхто не прийшов, тому я вирішив пригати й зламав собі п’яту", – каже чоловік.

Сусіди покликали на допомогу і підтримували Скотта до прибуття пожежників та медиків. Та коли чоловік побачив, як тіло дочки Ліллі виносять з будинку, то знепритомнів. Він перебував у комі протягом чотирьох тижнів і пережив зупинку серця та три напади пневмонії. Прокинувшись, добре пам'ятав усі подробиці пожежі, але не знав, чи вижила його родина.

"Це було найтяжче – сказати йому, що вони не встигли", – згадує 65-річна матір британця.

Скотт Педен 4 тижні провів у комі Фото: Scott Peden Знищений пожежою будинок британця

Зараз чоловік уже повернувся додому з лікарні, але перебуває в інвалідному візку через ускладнення, пов’язані з переломом п’яти.

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