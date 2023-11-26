Хотіла бонусні бали: американка випадково заплатила понад 7 тисяч доларів за сендвіч

Віра Коннер залишила чайові в розмірі 7 105 доларів, використовуючи свою кредитну картку Bank of America. Пізніше дівчина зрозуміла, що зробила помилку, коли намагалася отримати бонусні бали.

У США мешканка Коледж-Парку (штат Джорджія) випадково заплатила понад 7 000 доларів США за сендвіч із Subway, який за звичайних умов обійшовся б їй менш ніж у 8 доларів. Про це пише Insider.

Віра Коннер розповіла, що 23 жовтня вона замовила в місцевій крамниці свій щотижневий "футлонг" — італійський сендвіч із салямі, пепероні та шинкою. Їжа обійшлася б їй у 7,54 долара (272 гривні), але за кілька днів жінка зрозуміла, що вона якимось чином залишила чайові в розмірі 7 105 доларів (256 285 гривень), використовуючи свою кредитну карту Bank of America.

"Коли я подивилася на чек, я подумала: "Боже мій". Цей номер мені знайомий. Це були останні шість цифр мого телефонного номера. Хто міг залишити такі чайові?", — повідомила американка журналістам.

Коннер сказала, що, найімовірніше, вона вводила свій номер телефону в платіжний екран Subway, щоб отримати бонусні бали, коли випадково ввела суму для чайових.

Ілюстративне фото Фото: Subway

Жінка розповіла, що Bank of America відхилив її претензії на повернення грошей. Вона додала, що повернулася в магазин Subway по допомогу, але менеджер сказав, що її банк має розв'язати питання з оплатою за неї.

Понад місяць американка намагалася домогтися від Bank of America повернення грошей, і нещодавно банк все ж пішов на поступки. Представники фінансової установи заявили, що запит Коннер спочатку відхилили, оскільки вона просила повернути всю суму покупки, включно з сендвічем і чайовими.

"Ми попросили Subway повернути гроші клієнту, і ми раді, що вони погодилися це зробити", — сказав представник банку.

Раніше Фокус повідомляв, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.

Також стало відомо, що жінка випадково замовила коктейль, який виявився в 100 разів дорожчим. Дівчина, на ім'я Лінсі не знала, що до складу напою входить шампанське Cristal, посипане сусальним золотом, і віскі 30-річної витримки. Вона зізналася, що замовлений напій їй навіть не сподобався.