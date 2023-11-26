Незабутня відпустка: медсестри зі США випадково врятували туристу життя в печері (відео)

Анжеліка, Мег, Рейчел і Феллон дружать уже кілька років, але вперше вирішили вирушити у відпустку за кордон разом. Вони й уявити не могли, що піднімаючись на гору врятують життя людині.

Чотири медсестри з Канзас-Сіті (США) повернулися до роботи після відпустки, яку вони не забудуть. Дівчата врятували життя чоловіка, який пережив інфаркт просто під час прогулянки австрійською печерою на висоті 13 000 тисяч футів (3962 метри). Про це пише KCTV 5.

Анжеліка, Мег, Рейчел і Феллон дружать уже кілька років, але вперше вирішили вирушити у відпустку за кордон разом. Дівчата обрали Австрію.

Виявилося, що дівчата зовсім не планували відвідування тієї самої печери. Однак, коли вони нарешті дісталися до неї, усвідомили, що опинилися в потрібному місці і в потрібний час. У кутку вони помітили чоловіка, який притулився до стіни й виглядав нездорово. Спочатку туристки припустили, що він просто присів відпочити, але коли він знепритомнів, стало зрозуміло, що ситуація серйозна.

"Серед нас не було жодної людини, яка б намагалася стриматися або не хотіла допомогти", — каже Анжеліка Шорт.

Феллон Олф одразу ж помчала до потерпілого, намацала пульс і зрозуміла, що в нього інфаркт. Медсестри почали реанімувати туриста, виконуючи по черзі штучне дихання до прибуття швидкої допомоги. На щастя, дівчата зуміли врятувати життя чоловіка.

Відомо, що йому довелося пройти кілька операцій на серці, проте зараз він швидко відновлюється.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка врятував жінку, яка тонула у викраденому спорткарі. Прибулі на місце події співробітники поліції виявили, що автомобіль Ford Mustang занурювався під воду затоки Каско. На допомогу рятувальникам прийшов рибалка, який 20 років займався дайвінгом.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.