280 кілограмів: у РФ помер один з найтовстіших чоловіків у світі (фото)

Колись Леонід Андрєєв займався спортом, був двічі одружений та мав господарство. Проте пʼять років до смерті він провів у статусі відлюдника.

Один з найтовстіших чоловіків у світі помер після пʼяти років перебування вдома. Про це пише The Sun.

60-річний Леонід Андрєєв жив у селі Армізонське, Росія. Колись він важив 70 кілограмів та займався боротьбою, проте на момент смерті його вага сягала 280 кілограмів. Видання порівнює її з трьома слоненятами.

Андрєєва знайшли мертвим після того, як він пообіцяв схуднути та змінити своє життя.

За день до смерті росіянин розповів місцевим ЗМІ, як планує організувати нове життя — схуднути і переїхати в міську квартиру.

Він сказав: "Я намагався хоч трохи схуднути — менше їв і не захоплювався борошняними виробами".

Тіло 60-річного чоловіка виявили 17 листопада 2023 року після того, як у нього стався серцевий напад.

Окрім того, що Андрєєв колись був спортсменом, він також мав власне господарство та збирав урожай. Втім, коли чоловік пішов з армії, його вага почала зростати. Лікарі називали причиною порушення обміну речовин.

Леонід Андрєєв Фото: The Sun

Вага росіянина настільки збільшилась, що йому довелося покинути роботу та почати життя відлюдника в Армізонському.

Росіянин був двічі одружений і розлучений, дітей у нього не було.

Чоловік зізнавався, що протягом п'яти років жив і спав цілими днями на дивані перед телевізором, а сусіди допомагали прибирати і доглядати за його будинком.

"Вранці я встаю, готую їжу, трохи їм, дивлюся телевізор… У мене була каша — найважча, ну, і булочки, картопля, хліб. От і розтовстів, мабуть", — розповідав один з найтовстіших чоловіків у світі.

Втім, є люди, які важили більше за Андрєєва, наприклад, Джон Брауер Міннох — 100 стоунів (понад 630 кг).

Нагадаємо, що буде, якщо проходити 20 тисяч кроків щодня.

Також Фокус писав про те, як жінку переслідували "аномалії" після клінічної смерті.