Лайфхак на Різдво: жінка показала, як легко захистити новорічну ялинку від котів (фото)

Кішки можуть стати справжнім кошмаром для різдвяних ялинок, але за допомогою одного кухонного предмета, який є майже у кожної господині, домашнім улюбленцям зіпсувати вам свято не вдасться.

Якась Олівія Калвер поділилася в TikTok лайфхаком, як уберегти різдвяну ялинку від кішок, оскільки ці домашні улюбленці іноді підіймаються по них і можуть перекинути святкове дерево. Жінка придумала як убезпечити ялинку, використовуючи доступний і недорогий кухонний предмет, який є практично у кожної господині. Про це повідомили в Mirror.

Кожен господар котів знає, що вони можуть стати справжнім кошмаром для різдвяних ялинок. Вихованці обожнюють залазити на них, а додаткова вага кішки на гілках часто може призвести до того, що ялинка перекидається, водночас не тільки налякавши кішку, а й створивши безлад із розбитих іграшок і хвої.

"Якщо ви власник кішки та любите прикрашати ялинку до Різдва, у мене є ідеальний спосіб, як не допустити цих маленьких котячих істот до ялинки. Ми поставили ялинку два дні тому, і тут же Зіг (імовірно, так звуть кішку Олівії) заліз на неї й став дертися вгору по всій довжині", — розповіла жінка.

Як виявилося, для того, щоб не затьмарювати своє свято витівками домашніх улюбленців необхідно накрити нижню частину ялинки шматком фольги. Олівія переконана, що кішки не люблять фольгу і тому втратять будь-який інтерес підійматися по різдвяному дереву.

"Я вивчала питання про те, як запобігти потраплянню котів на ялинку, і багато хто радив підкласти під ялинку фольгу. По суті, просто весь нижній шар фольги, що йде вгору, тому що кішки не люблять фольгу. Вони взагалі навіть не намагалися залізти на ялинку. Кішки так само сидять під ялинкою, але лізти на неї не хочуть", — каже Олівія.

Вона назвала цей трюк "дивовижним" і закликала інших власників кішок випробувати цей метод у своєму будинку. Водночас жінка визнала, що домогтися того, щоб фольга трималася на дереві, було трохи складно, але після того, як фольгу прикріпили на місце, все спрацювало як за помахом чарівної палички.

Тим часом підписники у своїх коментарях розійшлися в думках — одні написали, що цей метод дійсно спрацював, інші ж написали, що фольга ніяк не зупинила домашніх улюбленців, і вони з часом її просто здерли.

Коментатори замість фольги запропонували залишати на гілках апельсинові кірки, оскільки кішкам також не подобається запах цитрусових. А одна жінка розповіла, що залишає біля підніжжя ялинки "ворсисті валики", оскільки її кішки не люблять застрявати лапами в липкій поверхні.

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