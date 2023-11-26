Не сідати за штурвал літака: французького пілота засудили за випадкове збиття парашутиста

Ще 5 років тому Ален К. випадково збив парашутиста, який потрапив на траєкторію польоту літака. Випадок став смертельним.

64-річний пілот Ален К. засуджений до одного року умовно за ненавмисне вбивство після того, як збив крилом літака парашутиста. Про це повідомляє CNN.

У Монтобані, що на півдні Франції відбулося засідання суду щодо події, яка сталася в липні 2018 року. Над містечком Булок поблизу Тулузи пілот збив парашутиста у вінгсьюті. Французьке бюро розслідувань і аналізу безпеки цивільної авіації у 2020 році опублікувало результати розслідування. Літак був на висоті приблизно 4300 метрів.

"Зіткнення сталося між першим парашутистом у вінгсьюті та лівим крилом літака через кілька секунд після того, як він вистрибнув з літака. Парашутист у вінгсьюті загинув від удару", — йдеться у звіті.

На борту літака Piltaus PC-6 знаходилось 10 парашутистів й один тренер. 40-річний чоловік Ніколя Галі, який загинув від удару, стрибнув першим. Пілот подумав, що міг відійти від траєкторії зниження парашутистів після того, як повернув ліворуч. Проте вже через кілька секунд він відчув сильний удар й зрозумів, що збив одного з парашутистів. Той, хто стрибав другим, мав камеру, яка й зафільмувала трагічну подію.

Сприяти нещасному випадку могло кілька факторів: круте зниження літака, відсутність візуального контакту пілота з групою парашутистів, а також відсутність бортового інструктажу. До того ж медична довідка забороняла Алену К. здійснювати польоту без другого льотчика.

Асоціацію парашутного спорту, де працював Ален, оштрафували на 20 тисяч євро. Також пілот отримав довічну заборону на польоти на літаках, додають у Bild. На думку винуватця, парашутист сам чомусь відхилився від траєкторії польоту. Сам інцидент став трагедією всього його життя.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що 104-річна жінка з Чикаго померла після стрибка з парашутом з висоти 4114 метрів.

Раніше дівчина вистрибнула на скейтборді з літака, щоб потрапити до книги рекордів Гіннеса.