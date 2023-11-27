Будинок мільйонера: блогери показали покинутий особняк зірки NBA за $10 млн (відео)

Розкішне житло спортсмен покинув поспіхом. У ньому залишилися шикарні дизайнерські речі та дороге взуття, а також два дорогих автомобілі в гаражі.

Особняк вартістю 10 млн доларів, що належав професійному баскетболістові зі США, виявився покинутим разом із купою дорогих речей і навіть пістолетом. Про це розповіли міські дослідники Зек і Мей у своєму ролику на YouTube-каналі Urbax Vibes.

У величезному маєтку площею 18 000 кв. футів (1672 кв. метри) з мармуровими підлогами є 10 спалень і 10 ванних кімнат.

Дивовижна історія була показана командою Urbax Vibes, яка відвідала особняк вартістю 10 млн доларів і досліджувала його численні кімнати. Безстрашні дослідники Зек і Мей не шуміли, перебуваючи всередині, бо знали, що є крихітний шанс, що хтось може повернутися. Але особняк виявився абсолютно безлюдним.

Найдивнішим під час екскурсії будівлею було те, що вона виявилася повною речей колишніх мешканців. В один момент міським дослідникам здавалося, що в будинку нікого немає, а в інший — що в сусідній кімнаті розглядає безліч одягу, взуття та прикрас. Деякі кімнати були в первозданному вигляді, але інші мали такий вигляд, немов у них відбувалася бійка — принаймні, вони становили інтерес для диких тварин.

Усередині особняка за 10 млн доларів Фото: Youtube/Urbax Vibes

Зек і Мей тримали в секреті особистість зірки НБА і не давали жодних підказок про причини його відходу. Коли вони виявили його ім'я на взутті, виготовленому за індивідуальним замовленням, то розмили кадри, щоб його не можна було прочитати.

Деякі шафи були забиті дизайнерським одягом, як чоловічим, так і жіночим, і на багатьох з них ще збереглися бирки. У кількох кімнатах стояли новорічні ялинки, що свідчило про те, що мешканці поїхали напередодні або відразу після свята.

Багато залишених речей мали такий вигляд, ніби їх розгромили, але в інших кімнатах усе було акуратно і прибрано. Судячи зі стану саду, господарі поїхали давно, а біля баскетбольного майданчика було помічено лисицю.

Мей і Зак знайшли в гаражі два дорогих автомобілі Фото: Youtube/Urbax Vibes

У спальні господарів на підлозі були розкидані речі, але телевізор у величезній кімнаті був на місці, що дало змогу припустити, що безлад міг бути викликаний не грабіжниками. Однак найбільш приголомшливу знахідку було зроблено, коли Зек виявив пістолет, що валявся внизу. У гаражі, розрахованому на чотири машини, було залишено два автомобілі. Volkswagen був припаркований з опущеними шибками, а поруч із ним стояв Mercedes із модним синім салоном.

"Ми закінчили досліджувати цей божевільний особняк мільйонера. Я не можу повірити в те, що тут є такі речі", — сказала Мей наприкінці їхньої екскурсії.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери розкрили таємниці особняка, що належав родині бен Ладена. Житло пустує з моменту терактів 11 вересня 2001 року. Колись у ньому жив Халіл бен Ладен — один із 54 братів і сестер Усами бен Ладена.

Також стало відомо, що яма в дорозі дала змогу знайти стародавні тунелі під містом. Секретні проходи відносять до періоду Громадянської та Другої світової воєн в Англії. Їхня довжина вимірюється кілометрами, а деякі люди впевнені, що всередині мешкають привиди.