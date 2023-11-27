Надмірна турбота: мати імплантувала доньці мікрочип, про який вона не знала довгий час

Дівчинка, яка вирішила не називати свого імені, стверджує, що її дядько-ветеринар, ввів їй під шкіру чип між лопатками, коли вона була ще дитиною. За її словами, у цьому ж місці ветеринари зазвичай чипують собак і котів.

17-річна дівчина стверджує, що її надмірно турботлива мати попросила імплантувати в неї мікрочип, як у домашню тварину, коли вона ще була дитиною. Про це пише Daily Mail.

Дівчинка поділилася своєю історією на популярному форумі Reddit. На момент публікації статті британським таблоїдом її повідомлення набрало майже 300 коментарів.

Reddit не перевіряє облікові записи користувачів, але авторка повідомлення представилася 17-річною дівчиною.

"Я людина, яка вміє прощати. Зазвичай прощаю більше, ніж багато людей. Однак я дуже обурена рішенням своєї мами. Думаю, вона хотіла отримати якомога більше страховок, і цей варіант був для неї одним із найочевидніших", — написала дівчинка в темі, де користувачі запрошують інших ставити їм запитання.

Далі підліток стверджує, що її дядько, ветеринар, ввів їй під шкіру чип між лопатками, коли вона була ще дитиною. За її словами, у цьому ж місці ветеринари зазвичай чипують собак і котів.

"У ньому є основна інформація, але я не знаю, скільки саме. Чип містить тільки моє ім'я та імена моїх батьків. Інформація на чіпі не оновлювалася з моменту його встановлення. Мене ніколи не сканували, щоб подивитися", — додала дівчинка.

Вона думає, що логіка її матері полягала в тому, що якщо її дитина загубиться, то поліція зможе просканувати чіп для отримання контактної інформації про батьків. Дівчина зазначила, що не пам'ятає, як їй імплантували чип, але це відображено в її медичній карті.

Ілюстративне фото Фото: Three Square Market

Багато користувачів писали в коментарях, що якщо влада не знає про наявність у неї чипа, то мало кому спаде на думку сканувати дитину на наявність мікрочипа.

"На мій погляд, це досить ірраціонально", — відповіла дівчина коментаторам.

Видання зазначає, що ветеринарні мікрочипи розміром з рисове зернятко зазвичай містять тільки серійний номер, який можна знайти в базі даних для отримання додаткової інформації про власника, наприклад, номера телефону та адреси. Більшість компаній, що продають чипи, стягують періодичну плату за зберігання цієї інформації у своїй базі даних. Однак навіть якщо власник не оновлював підписку, основна інформація, як-от ім'я, має бути легко доступною, якщо просканувати мікрочип.

Один із коментаторів зазначив, що приблизно в той час, коли авторка допису була дитиною, мікрочипування дітей якраз стало актуальною темою в новинах. Інші люди побоювалися з приводу безпеки дівчинки в разі сканування чипа недобросовісним незнайомцем. Однак через невеликий обсяг інформації, що міститься в чипі, навряд чи хтось зможе отримати з нього велику користь. На щастя, у такому маленькому чипі не може бути GPS-трекера.

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Авторка теми не вказала свою країну, але в більшості країн ветеринарам заборонено лікувати людей. У Нью-Йорку, наприклад, юридичне визначення ветеринарної практики включає в себе всі живі істоти, крім людини. Це визначення єдине для всіх штатів США.

За словами дівчини, вона не планує телефонувати в поліцію або повідомляти ветеринарні органи. Підліток сказала, що не хоче, щоб у її дядька забрали лецензію.

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Також стало відомо, що у США готуються боротися з навалою "суперсвиней". Гібрид диких кабанів і домашніх свиней вирізняється високим інтелектом і швидким ростом. Вони можуть нести небезпеку для людей і їхня популяція виходить з-під контролю.