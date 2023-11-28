Обдурив усіх: японець став знаменитим, прикидаючись симпатичною дівчиною (фото, відео)

Чоловік розповів, що йому завжди подобався жіночий одяг, але зрештою постійний тиск батьків, які змушували його поводитися більш мужньо, змусив його збунтуватися і почати видавати себе за дівчину.

У Японії чоловік, на ім'я Хіменії (Himenii) прославився, переодягаючись у молоду симпатичну дівчину. Однак косплеєр видав себе, заговоривши грубим чоловічим голосом. Про це пише Oddity Central.

Японець використовує свій талант перевтілення для створення контенту.

В Японії багато чоловіків, які займаються косплеєм. Вони носять жіночий одяг і дурять усіх своїм зовнішнім виглядом, проте Хіменіі один із небагатьох, хто використовує цей талант для створення кумедного контенту для своїх глядачів і шанувальників. Чоловік став знаменитий у себе в країні завдяки смішним відео, в яких він або спілкується з випадковими людьми, розмовляючи грубим голосом в образі дівчини, або розігрує сценки зі своїм другом.

В інтерв'ю журналу R25 японець розповів, що йому завжди подобався жіночий одяг, але в кінцевому підсумку саме постійний тиск батьків, які змушували його поводитися більш мужньо, змусив його збунтуватися і почати видавати себе за дівчину. Що більше вони намагалися обмежити його свободу самовираження, то сильніше він відчував себе вимушеним носити жіночий одяг. Після того як він отримав роботу на пів ставки в старших класах, він почав купувати собі різні сукні.

Чоловік став знаменитим, прикидаючись симпатичною дівчиною Фото: Соцмережi

Хіменеї не соромиться переодягатися в дівчину, навпаки, він відомий тим, що каже, що носити жіночий одяг — це наймужніша гра, в яку можуть грати тільки справжні чоловіки.

Японський блогер зазначає, що йому подобається одягатися як дівчина, а не бути нею. Він вважає себе чоловіком, і в нього є друга половинка, але він почувається краще, коли носить жіночий одяг. Чоловічий одяг здається йому нудним і нецікавим, хоча він іноді носить його.

Насправді, чоловік не вважає себе жінкою Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що Хіменеї — член спільноти чоловіків, яким подобається косплеїти жінок, що охоплює як надягання жіночого вбрання, так і освоєння мистецтва макіяжу, дівочих манер тощо.

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