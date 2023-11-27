Фанати налякані: у небі за спиною зірки TikTok "помітили НЛО" (відео)

Поки Грейс Елеонор Кілінг розмірковувала про проблеми своєї кішки, у небі позаду неї з'явився яскравий спалах, який швидко рухався, а потім знову зник.

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Шанувальники зірки соціальних мереж GK Barry стали турбуватися за її безпеку після того, як "помітили НЛО" за її спиною. Ролик, опублікований у TikTok, швидко став вірусним.

Пізніше знаменитість із TikTok сказала, що їй було "страшно", коли вона звернула свою увагу на незвичайне явище.

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Грейс Елеонор Кілінг, відома як GK Barry, розмістила на своєму акаунті TikTok ролик, в якому вона стоїть на вулиці та розповідає про те, що її кішка свербить і дряпається. Поки вона розмірковувала про те, що в її вихованця можуть бути блохи, в небі позаду неї з'явився яскравий спалах, який швидко рухався, а потім знову зник.

У коментарях шанувальники 24-річної дівчини, схоже, не надто переймалися проблемами кішки, фанатів більше хвилювало, що "НЛО вже в дорозі до їхньої улюблениці". Ролик набрав понад 1,7 млн переглядів, і тисячі коментаторів висловили свою думку про те, чим, на їхню думку, був цей незвичайний спалах.

"У моїх прогнозах на 2023 рік не було жодного слова про те, що GK Barry може розповісти про існування інопланетян", — написав один із користувачів.

Ролик набрав понад 1,7 млн переглядів Фото: @gkbarry/tiktok

Інші вважають, що, можливо, це була "підстава" для збільшення кількості переглядів.

"У мене є підозри, оскільки вона майже ніколи не публікує пости поза домом, а тут, схоже, все ідеально підлаштовано", — написав один із них.

Один із користувачів дуже занепокоївся безпекою GK і виклав її ролик у себе на акаунті. Він уповільнив швидкість, щоб "космічний корабель" було добре видно скептикам. Ролик був підписаний: "Хто-небудь, захистіть @Grace за всяку ціну", після чого додав емодзі, що плаче.

Пізніше зірка сама зробила звернення, побачивши всі стурбовані коментарі.

"Мені страшно, я на взводі. Мені здається, що я потребую захисту поліції. У мене немає часу на допити, я не знаю, куди вони його засовують. І, чесно кажучи, я не хочу цього знати. Я думаю, що інопланетяни існують… Я не в захваті від цього", — сказала вона.

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