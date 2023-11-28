Влада нічого не знала: жінка перекрила проїзд, щоб син міг гратися на дорозі

Мешканці однієї з вулиць не могли зрозуміти звідки береться дорожній знак, який забороняє проїзд автомобілям. Невдовзі стало відомо, що мама одного хлопчика хвилювалася за нього під час його гри на вулиці.

Нахабна сусідка викликала обурення місцевих жителів, заблокувавши в'їзд машин на цілу вулицю, щоб його син міг погратися на дорозі. Про це пише Daily Express.

Жінку, яка вирішила не називати свого імені, присоромила мати хлопчика, за її зухвалий вчинок. Вона поділилася своєю історією на форумі для батьків Mumsnet.

Жінка була спантеличена, виявивши, що знаки "Дорога закрита" раптово з'явилися у верхній частині дороги на їхній вулиці. Вона розповіла, як радилися з іншими сусідами з приводу загадкового явища, перш ніж з'ясувалося, чому насправді перекрили проїзд.

"Кілька тижнів тому поверталися з роботи (о 14:30), а на нашій дорозі стояли знаки "дорога закрита". Дуже незвично, адже це тиха вулиця з одностороннім рухом і парою тупиків, що ведуть від неї. Я припаркувалася і пройшла решту шляху до будинку пішки (всього 2 хвилини, дорога не дуже довга). Коли мій чоловік повернувся додому, він сказав, що дорога не закрита — жодних ознак того, що проїзд взагалі перекривали. Через кілька днів трапилося те саме. Жодних ознак робіт, що ведуться, тому я прибрала знак і поїхала до себе додому", — написала авторка поста.

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Того ж дня дівчині зателефонував інший сусід і запитав її, чому дорога закрита, адже жодних робіт не ведеться.

"Я відповів, що й гадки не маю, і він зателефонував до ради, щоб запитати — там теж нічого не знали та сказали, що ніхто не подавав заявку на закриття дороги. Тому ми всі просто прибирали ці знаки з дороги, коли бачили їх, і проїжджали повз. Коротко кажучи, жінка з сусідньої вулиці почала стукати у двері, просячи людей не пересувати знаки, бо вони були встановлені вдень, щоб зробити вулицю безпечною для ігор дітей! Під дітьми вона мала на увазі тільки свого сина. Їй пояснили, що вона не може просто закрити дорогу з цієї причини! Люди мають право проїхати до свого житла. Вона продовжує виставляти знаки з 10 ранку до 3 години дня. Невже ми чинимо нерозумно, продовжуючи ігнорувати їх?" — питає поради в людей жінка.

Під дописом користувачі Mumsnet висловили свою підтримку та запропонували свої варіанти розв'язання проблеми. Жінці радили звернутися до міської ради.

"Я працюю в місцевій адміністрації, хоча й не в дорожньому управлінні, і я думав, що чув уже все на цій роботі. Однак це щось новеньке", — написав один чоловік.

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