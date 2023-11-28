Хлопець набив на честь своєї дівчини "найбезглуздіше" у світі тату (фото)

Курйозний ролик швидко став вірусним і зібрав понад 13 мільйонами переглядів у TikTok, а також тисячі коментарів та репостів.

Хлопця висміяли у мережі після того, як він показав своє "унікальне" татуювання, набите на честь коханої дівчини. Відповідний ролик з’явився у TikTok-сторінці салону Betty Zoo Tattoo, що розташований у Копенгагені (Данія).

"POV: зробити тату сліду від укусу дівчини", – зазначено в описі до відео.

На записі показано, як білявка кусає за біцепс свого татуйованого хлопця настільки сильно, що після цього залишається добре помітний слід. Тату-майстер позначає заглиблення червоною ручкою, а потім дістає свій робочий інструмент.

Цей курйозний ролик швидко став вірусним і зібрав на момент публікації понад 13 мільйонами переглядів, тисячі коментарів та репостів.

Втім, більшість користувачів мережі скептично відгукуються про побачене.

"По-моєму, це найбезглуздіше у світі татуювання", "Просто кошмар", "Для чого таке із собою робити?", "Хотіла розгледіти тут кохання, але не вийшло", "Чортівня", "Що з вами не так, люди?", "Я просто хочу поцікавитися: навіщо?" – пишуть вони у коментарях.

Чи не найбільшу кількість реакцій зібрало запитання юзера під ніком @sofacaebien: "А що, як ви розлучитеся?".

Раніше Фокус писав про схожий випадок: дівчина зробила величезне татуювання з ім'ям хлопця на лобі. Ана Стансковскі каже, що їй подобається кінцевий результат, але інші люди жахнулися від побаченого.

Також ми розповідали про багатодітну мама з Британії Мелісу Слоан — самопроголошену "тату-наркоманку", яка зазвичай робить по три натільні малюнки щотижня, але наразі жінка заборонила собі наносити черговий знак.