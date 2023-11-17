Зіграли в гру: батько зробив татуювання на лобі через суперечку із сином (фото)

Чоловік заявив, що зможе перемогти свого сина в комп'ютерній грі Fortnite, але незабаром пошкодував про свою сміливу заяву.

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50-річний Донні Манко погодився зробити татуювання з назвою відеогри Fortnite на лобі після того, як програв суперечку своєму 23-річному синові Мемфісу. Про це пише Daily Express.

Чоловік був здивований, коли зазнав поразки.

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50-річний батько сказав, що вірить у те, що зможе перемогти 23-річного Мемфіса у Fortnite. Як компенсацію той, хто програв, повинен буде зробити татуювання з назвою гри на своєму обличчі. На жаль для Донні, саме він зазнав поразки. Програвши парі, чоловік вирушив до тату-салону, де йому нанесли малюнок на обличчя, трохи вище брови.

Видання зазначає, що Донні не заперечував проти своєї нової зовнішності, його дружина була не в захваті. Вона висунула чоловікові претензії з приводу татуювання.

"Навіщо ти зробив це на своєму чортовому обличчі? Fornite? Fortnite?!" — обурилася вона.

Чоловік був здивований, коли зазнав поразки Фото: Instagram

Мемфіс розповів, що деякі люди вважають відео, яке потрапило в соцмережі, підробкою. Однак за його словами, сім'я Манко саме так себе і поводить.

"Ми не робимо нічого наполовину, ми робимо все на повну котушку, жодних напівзаходів. Чому Fortnite, запитаєте ви? Це було поле битви в епічній сазі про суперництво братів і сестер у нашій родині. Я люблю перетворювати сімейні змагання на живе мистецтво. Мама була ошелешена несподіваним шоу з чорнилом на обличчі. Поворот сюжету залишив її одночасно шокованою і заінтригованою. На цьому сага про татуювання не закінчується — зараз тато перебуває в режимі роздумів, обмірковуючи наступний розділ нашого протистояння", — розповів Мемфіс.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина зробила величезне татуювання з ім'ям хлопця на лобі. Ана Стансковскі відкинулася в кріслі татуювальника і сказала "Зробімо це". Вона каже, що їй подобається кінцевий результат, але інші люди жахнулися від побаченого. У дівчини понад 100 тисяч підписників.

Також стало відомо, що жінка не може змити моторошну "тимчасову" наклейку на обличчі. Елізабет Роуз, яка використовувала татуювання на обличчі для Гелловіна, жахнулася, коли зрозуміла, що величезні страшні зуби та шрам на її обличчі не змиваються.