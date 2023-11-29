Мрія може стати реальністю: приватний острів продають лише за 2,5 млн доларів (відео)

На нового власника очікують захопливі краєвиди на Мексиканську затоку та неймовірні заходи сонця. Острів під'єднаний до берегової електрики та міського водопроводу, що є рідкістю.

Приватний острів у Флорида-Кіс (США), який колись було показано в телепередачі HGTV, виставлено на продаж за ціною 2,5 мільйона доларів. Про це пише UPI.

Острів Pretty Joe Rock, він же Sea Shell Key, розташований недалеко від узбережжя і виставлений на продаж за 2,5 мільйона доларів на сайті Private Islands Inc.

"Pretty Joe Rock пропонує виняткову можливість зробити один із "ключів Флориди" своїм власним, як приватний притулок із будинком вашої мрії або як успішну оренду для відпочинку, як це вже було в минулому", — ідеться в оголошенні.

Острів площею 9 190 квадратних футів (853 метри квадратних) було показано 2014 року в епізоді програми HGTV "Купівля пляжу". Однак будинок на одну сім'ю на цій ділянці був зруйнований ураганом Ірма 2017 року.

На острові планується побудувати абсолютно новий будинок на одну сім'ю Фото: Private Islands Online

"Наразі планується побудувати тут абсолютно новий будинок на одну сім'ю, з якого відкриватимуться захопливі краєвиди на Мексиканську затоку і неймовірні заходи сонця", — йдеться в оголошенні.

Також наголошується, що острів під'єднаний до берегової електрики й міського водопроводу, що є рідкістю для більшості прибережних островів.

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