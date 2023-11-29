Дивна поза Санти: побачене в книжці для дітей загнало матір у ступор (відео)

Кумедна деталь викликала в жінки дуже неоднозначну реакцію. Вона впевнена, що подібні речі не призначені для малюків.

Австралійка Клянн із міста Сідней шукала різдвяний подарунок для своєї дитини в одному із супермаркетів Kmart і несподівано натрапила на книжечку з обкладинкою, що викликала у неї справжній ступор. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

Ідеться про книгу під назвою "Санта Клаус застряг!". На яскравій обкладинці з барельєфом і фігурним вирізом зображений знаменитий різдвяний герой, який не може вибратися з каміна. Сідниці Санти зроблені зі спеціального пружного матеріалу, а поруч видніється напис: "Хо-хо-допоможіть!".

"Kmart, що це? На мою думку, такі речі не для дітей", — написала обурена матір в описі до відео й додала, що ця книга на різдвяну тематику явно не підходить для того, щоб покласти її під ялинку для дитини.

Критику австралійки зрозуміли далеко не всі. Після того, як дискусія між користувачами мережі почала виходити з-під контролю, Клянн вирішила закрити коментарі.

На момент публікації ролик зібрав понад 18 тисяч переглядів і майже 200 вподобайок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 39-річну матір двох дітей Черлін Сью з австралійського Сіднея, яка твердо переконана, що дітям не варто купувати новорічні подарунки. Це жодним чином не стосується теми економії грошей чи покарання за непослух.

Інша досвідчена матір поділилася досить суперечливою технікою виховання дітей, яку вона використовує на Різдво. На думку жінки, це дуже позитивно впливає на малюків. Однак її позицію підтримують далеко не всі, зокрема через ризик завдати чадам психологічної травми. Відповідний ролик жінка опублікувала на своєму каналі в TikTok, де часто ділиться смішними роликами про сімейне життя.