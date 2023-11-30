Від мрії стати президентом до "моторошних" прихованих камер: 30 божевільних фактів про Пабло Ескобара

Цього тижня виповнюється 30 років відтоді, як Пабло Ескобара застрелили у віці 44 років. Біограф Джеймс Мур розповідає 30 фактів про наркобарона.

Пабло Ескобар з Колумбії, один із найвідоміших наркоторговців у світі, був застрелений на даху у віці 44 років, але до цього він вів божевільне життя. У нього був власний зоопарк із тваринами, вечори з королевами краси і розбіжності з поплічниками. Про це пише Daily Star.

Чоловік був найвідомішим у світі наркоторговцем, який вів розгульне життя, перш ніж загинув під градом куль.

Цього тижня виповнюється 30 років відтоді, як Пабло Ескобара застрелили у віці 44 років. Але як багато ви знаєте про колумбійського кокаїнового короля? Біограф Джеймс Мур розповідає 30 фактів про наркобарона.

1. Пабло Ескобар народився 1949 року, його батько був фермером, а мати — вчителькою. У нього було шість братів і сестер.

2. Попри те що він кинув школу, щоб підробляти дипломи, пізніше він вступив до коледжу і вивчився на юриста. Спочатку він мріяв стати політиком, навіть президентом.

3 Але він почав злочинне життя, почавши з крадіжки стереоапаратури й торгівлі розграбованими надгробками. Перший раз його заарештували 1974 року за викрадення автомобіля.

4. Незабаром Ескобар "працював" як наркоторговець і контрабандист, займався викраденнями та вбивствами. Одного з викрадених бізнесменів було вбито, хоча за нього вже передали величезний викуп.

5. Щоб уникнути в'язниці, Ескобар використовував політику підкупу, залякування і нальотів, а 1976 року створив Медельїнський картель, названий на честь міста, де він базувався.

Ілюстративне фото Фото: Twitter

6. Використовуючи літаки і навіть підводні човни для щоденної контрабанди тонн наркотиків, він зрештою забезпечував 80 % кокаїну, що надходив до США, і заробляв 330 мільйонів фунтів стерлінгів на тиждень.

7. Тим часом на батьківщині "король кокаїну" був відповідальний за вбивство щонайменше 4000 осіб, зокрема 200 суддів.

8. Його кілери отримували премії за вбивство поліцейських, а на його рахунку було вбивство кандидата в президенти.

9. Його поплічники пустили в хід десятки автомобільних бомб, влаштували масову стрілянину на футбольному матчі та підірвали авіалайнер 1989 року, убивши 107 осіб.

10. Одного разу Ескобар втопив слугу у своєму басейні на очах у гостей просто за те, що той вкрав столове срібло.

11. У 26 років він одружився з 15-річною Марією Вікторією Хенао, і в них народилося двоє дітей. Вона зберігала йому вірність до самої смерті, попри його пригоди.

Ескобар забезпечував 80 % кокаїну, що надходив до США, і заробляв 330 мільйонів фунтів стерлінгів на тиждень Фото: Colombian National Police

12. Серед його коханок були тележурналістка Вірджинія Вальєхо, три королеви краси та волейболістка.

13. У Ескобара були камери, заховані в спальнях і ванних кімнатах, а його колишня коханка була вбита після того, як дізналися, що вона була інформатором.

14. Наркобарон вважається найбагатшим злочинцем в історії, його статки оцінювали приблизно в 55 мільярдів фунтів стерлінгів у перерахунку на сьогоднішні гроші.

15. Він розщедрився на парк із понад 100 літаків і вертольотів, а також на величезну колекцію автомобілів і яхт.

16. Ескобар витрачав 2 000 фунтів стерлінгів на місяць на гумки для своїх грошей і насилу знаходив місця для їх зберігання. Кажуть, що багато чого з'їли щури або досі поховали в секретних місцях.

17. Серед його власності було ранчо Hacienda Nápoles площею 7 000 акрів, де знаходилися арена для бою биків, шість плавальних басейнів і злітно-посадкова смуга.

Злочинець, схиблений на тваринах, заснував власний зоопарк із 200 тваринами Фото: колаж Фокус

18. Злочинець, схиблений на тваринах, також заснував власний зоопарк із 200 тваринами, включно зі слонами, левами, жирафами та бегемотами.

19. Попри свої злочини, Ескобара прозвали Робін Гудом, який витрачав мільйони на лікарні та житло для бідних.

20. До кінця 1980-х років "Дон Пабло" розбагатів настільки, що запропонував виплатити борг Колумбії в розмірі 10 мільярдів доларів в обмін на звільнення від екстрадиції до США.

21. У 1991 році Ескобар уклав з урядом спеціальну угоду про те, що його посадять у в'язницю на п'ять років, а не видадуть правоохоронним органам США.

22. Але його в'язниця, побудована на замовлення, насправді була розкішним комплексом під назвою La Catedral із власним футбольним полем, казино і баром.

23. Агенти з Управління з боротьби з наркотиками США, які пізніше провели обшук, виявили схованку з мереживними пеньюарами й секс-іграшками.

24. У 1993 році, після того, як Ескобар вбивав членів картелю з-за ґрат, уряд спробував перевести його в безпечніше місце.

"Подвиги" Ескобара були описані в серіалі Netflix "Наркос" Фото: Netflix

25. Ескобар просто втік через чорний хід і пустився навтьоки разом зі своєю сім'єю, в один прекрасний момент спалив понад 1 млн фунтів стерлінгів готівкою, щоб зігріти свою хвору доньку.

26. 2 грудня 1993 року влада вистежила Ескобара в одному з будинків у Медельїні, де сталася перестрілка.

27. Наркобарон намагався втекти по дахах, але був поранений у ногу і тулуб, а одна куля влучила йому в голову. Дехто вважає, що Ескобар застрелився.

28. На його похороні були присутні 25 000 осіб, а подвиги Ескобара були описані в серіалі Netflix "Наркос".

29. Асьєнда Наполес була перетворена на парк розваг, але нащадки бегемотів, які мешкали в ній, стали настільки поширеними, що уряд планує їх винищення.

30. Сім'я наркобарона отримала притулок в Аргентині. Його дружину досі переслідує минуле, і вона сказала: "Привид Пабло не дає нам спокою".

Раніше Фокус повідомляв, що злодій, який задрімав під час пограбування, розбудив господарів своїм хропінням. Злочинець пробрався у вікно будинку близько опівночі, маючи намір здійснити грабіж. Однак йому довелося скоригувати свої плани, коли він зрозумів, що господарі житла ще не лягали спати.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.