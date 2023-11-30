"Жадібна до грошей": 23-річна модель зустрічається з 62-річним "папіком" (фото)

За словами Віллоу і Девіда, вони вирішили зав'язати стосунки через годину після того, як зустрілися на першому побаченні. Пара відчула особливий зв'язок, але люди в соцмережах продовжують думати, що головним мотивом їхнього роману стали гроші.

23-річна модель Віллоу зі США відчула "миттєвий зв'язок" з її партнером Девідом, який старший за неї на 39 років. Попри те, що їх називають "цукровим татком" і "золотошукачкою", пара стверджує, що їхній роман справжній. Про це пара розповіла в новому випуску передачі "Love Don't Judge" на YouTube.

Дівчина та її 62-річний бойфренд думають, що це було кохання з першого погляду.

У багатьох людей пошук другої половинки може зайняти багато часу. Однак модель Віллоу і забудовник Девід вирішили зав'язати стосунки через годину після того, як зустрілися на першому побаченні. Чоловік розповів, що вони знайшли одне одного в застосунку для знайомств Tinder і відразу відчули "воістину неймовірний зв'язок".

Пара, що живе в Шарлотті, штат Північна Кароліна, відтоді разом ходить на концерти, відпочиває на Багамах і в Лас-Вегасі та насолоджується розкішним життям. Однак попри щастя, 39-річна різниця у віці чоловіка та жінки стала причиною того, що їх засуджують у соціальних мережах. Девіда називають "цукровим татком" або батьком Віллоу, а її — "жадібною до грошей".

З'явившись у передачі під назвою "Love Don't Judge", Віллоу, яка першою поцілувала Девіда, коли вони йшли додому після першого побачення, сказала, що тепер люди люблять називати її золотошукачкою.

"Коли я вперше зустріла його, я не питала, як у нього справи, не питала, чим він займається, я просто хотіла спочатку пізнати його як людину. Ми познайомилися онлайн на сайті знайомств і вже три місяці разом. Він усе ще думає, що це занадто добре, щоб бути правдою", — розповіла вона.

Девід зазначив, що Віллоу стала дівчиною, яка змінила його життя Фото: Barcroft TV

Модель каже, що в минулому зустрічалася з чоловіками старшого віку, тому що з ними не потрібно няньчитися. Зі свого боку, Девід зазначив, що Віллоу стала дівчиною, яка змінила його життя.

"Я і раніше зустрічався з красивими дівчатами, але це був зв'язок, справжній зв'язок. Я був трохи стурбований її віком, це було постійно, без зупинки протягом останніх 90 днів", — сказав американець пояснюючи їхній роман.

Чоловік зміг заспокоїти себе після зустрічі з мамою своєї коханої, яка прийняла їхні стосунки й зазначила, що її донька ніколи так не посміхалася раніше.

Сім'я дівчини прийняла їхні стосунки Фото: Barcroft TV

Пара, яка набрала понад чотири мільйони переглядів на своїй сторінці в TikTok, вважає за краще не зважати на коментарі, бо знає, що все, що в них є, є справжнім. Вони продовжують ділитися своїм життям зі своїми глядачами.

Однак, попри негативні відгуки в соцмережах, багато людей підтримали пару після виходу передачі "Love Don't Judge".

"Він дорослий чоловік і прекрасно знає, що вона любить гарне життя, і готовий дати їй його. Тож це взаємовигідні стосунки. Вони обидва повнолітні, тож це їхня особиста справа. Живи й дай жити", — написав один із глядачів.

Раніше Фокус повідомляв, що невідома пара затьмарила найкращі урочистості світових зірок. Мільйони користувачів соцмереж намагаються дізнатися більше про молодят і вартість їхньої весільної церемонії, яку закохані з королівським розмахом провели в столиці Франції.

Також стало відомо, що хлопець дізнався про зраду коханої й придумав хитрий план помсти. Кадри його вчинку, які потрапили на відео, привернули увагу багатьох глядачів по всьому світу. Ролик став вірусним і швидко набрав понад два мільйони переглядів.