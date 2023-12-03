Нетрадиційний спосіб життя: мама з дітьми живе в наметі і ніколи не носить взуття (фото)

Жінка розповіла, що їй більше подобається жити в наметі з двома дітьми, ніж оплачувати оренду житла.

Люсі Аура з Австралії веде нетрадиційний спосіб життя. Мама семирічної Алани і п'ятирічного Аси любить свободу і живе в наметі в лісі, незважаючи на те, що люди називають її "божевільною", пише The Sun.

Жінка розповіла, що віддає перевагу невимушеному способу життя. Люсі намагається уникати лікарів, якщо немає серйозних медичних причин. Сім'я також відмовилася від взуття і тепер вважає за краще ходити босоніж, якщо тільки не дуже брудно.

Вона визнає, що люди критикували її стиль життя і виховання дітей, називаючи її "божевільною", "божевільною" і "екстремальною".

За словами Люсі, вони почали жити в дуже маленькій квартирі через орендну кризу, що охопила Австралію. Потім вона вирішила заощадити гроші та жити серед природи.

Фото: YouTube/@truly-channel

Жінка працювала морським біологом, але це її не тішило, оскільки, приділяючи багато уваги своїй професії, не могла проводити час із дітьми. Хоча більшості з нас не хотілося б постійно жити в наметі, Люсі каже, що в цього є свої переваги.

"Мені не потрібно прибирати багато-багато кімнат, раніше я жила в будинку з чотирма спальнями і басейном. Мені доводилося витрачати свій час на прибирання, підмітати листя у дворі", — пояснила вона.

Фото: YouTube/@truly-channel

Нині все, що є в Люсі, поміщається в наметі, їй подобається свобода і відсутність "тонни речей". Про своє життя жінка розповіла в соціальних мережах, що викликало негативну реакцію користувачів.

"Багато людей говорили, що це безумство, безумство, говорили, що це дійсно екстремально", — поділилася Люсі. Аналізуючи ситуацію, що трапилася, мама двох дітей вважає, що все це сталося через власний страх обрати інший спосіб життя. При цьому вона не повідомила, чи є зараз у неї робота і на які кошти вони живуть.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що в селі продають будинок із чудовим краєвидом на долину за ціною нижче 1 долара. Для цього спочатку потрібно купити землю на аукціоні й отримати всі необхідні погодження та документи для перепланування.