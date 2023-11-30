Пастор зробив помилку, дозволивши співачці зняти відвертий кліп у церкві (відео)

Колишня зірка Діснея демонструвала свою спідню білизну, походжаючи навколо церковного вівтаря, стаючи перед ним на коліна, а потім танцювала навколо кількох трун пастельних тонів.

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У США монсеньйора Джеймі Дж. Джигантіелло відсторонили від адміністративних обов'язків і ролі вікарія з розвитку за те, що дозволив співачці Сабріні Карпентер зняти відвертий кліп у своїй церкві. Про це пише Daily Star.

Католицький священник зазнав дисциплінарного стягнення після того, як дозволив попзірці зняти еротичний кліп у 160-річній церкві в Нью-Йорку.

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Монсеньйор Джеймі Дж. Джігантіелло був священником майже три десятиліття, але цього місяця його відсторонили від адміністративних обов'язків і ролі вікарія з розвитку. Це сталося після того, як колишня зірка Діснея випустила кліп на свій новий сингл Feather, який був знятий у церкві Пресвятої Діви Марії в Брукліні.

У кліпі, прем'єра якого відбулася на Гелловін, Сабріна вбиває своїх колишніх, а потім під'їжджає до церкви на рожевому катафалку для їхнього "похорону". Потім вона демонструє стрункі ноги в пишній чорній мінісукні, чорних туфлях на шпильках і чорній вуалі.

24-річна дівчина демонструвала свою спідню білизну, походжаючи навколо церковного вівтаря, стаючи перед ним на коліна, а потім танцювала навколо кількох трун пастельних тонів, зокрема однієї з написом "RIP B***h". Бруклінський єпископ Роберт Бреннан розлютився через провокаційне відео, яке подивилися понад 12 мільйонів разів. Він заявив, що вражений і стверджує, що парафія не дотримувалася єпархіальних правил.

Колишня зірка Діснея випустила кліп на свій новий сингл Feather Фото: Sabrina Carpenter

Преподобний Джигантіелло, який є пастором церкви вже 7 років, попросив вибачення у своїх парафіян.

"Я приношу свої щирі вибачення єпископу, єпархії, моїм вірним парафіянам і всім вам за цю ганебну виставу, від якої я всім серцем відмовляюся. Я прошу, щоб, наслідуючи приклад прощення Христа, ви визнали за можливе пробачити мою помилку в цій сумній справі", — написав він у своїй заяві, опублікованій у Facebook.

Пастор розповів, що у вересні до парафії звернулася місцева знімальна група, яка шукала, як йому сказали, місце для постановки за участю Сабріни Карпентер. Преподобний Джигантіелло розповів, що погодився на зйомки, щоб зміцнити зв'язки між молодими творчими людьми, які становлять більшу частину громади, і парафією, і повідомив, що команда співачки заплатила 5 000 доларів за використання святого місця.

Преподобний Джигантіелло, який є пастором церкви вже 7 років, попросив вибачення Фото: msgrjamie.gigantiello/Facebook

Священник сказав, що не знайшов нічого "сумнівного", і заявив, що він і співробітники парафії не знали, що в церкві відбувається щось провокаційне. За його словами, вони також не знали, що в церкві будуть розміщені підроблені труни та інші похоронні приналежності, і що більша частина відео мала зніматися на вулиці.

Преподобний Джигантіелло запевнив свою паству, що помилка в його судженнях більше не повториться, і заявив, що того дня з церкви було винесено Пресвяте Таїнство. Але єпископ Бреннан оголосив, що церква була знову освячена під час Меси репатріації, під час якої на вівтар пролилася свята вода, щоб зробити його знову святим.

Хоча преподобний Джигантіелло залишиться пастором церкви, у своєму вибаченні він підтвердив, що його замінили на посаді адміністратора і звільнили з посади вікарія з розвитку єпархії, яку він обіймав останні 15 років.

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